El show de medio tiempo del Super Bowl 2022 fue espectacular

La versión 56ª del Super Bowl estuvo cargada de emociones, con un show de medio tiempo sinigual, este domingo en el flamante estadio So-Fi de Los Ángeles.

Snoop Dogg, de 50 años, se presentó junto a las estrellas del rap Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar en la final del campeonato de fútbol americano que se lleva a cabo entre los Angeles Rams, un poderoso equipo que juega en su estadio, o los sorprendentes Cincinnati Bengals.

El primero en salir al escenario fue Dr. Dre con Snoop Dogg que estaba vestido con una sudadera azul rey, catando The Next Episode, mientras que el invitado especial fue Fifty Cent, que cantó su mayor éxito, In da club.

Luego el turno fue para Mary J. Blidg Family Affair y un show llenó de bailarinas. Al término de su interpretación, salió en escena Kendric Lamar para cantar HUMBLE.

Pero eso no fue todo, ya que el público estalló cuando Eminem interpretó Lose yourself. Sin embargo, el cierre estuvo a cargo de todos los artistas, que se subieron a la tarima habilitada.

El estadio tiene un aforo de cerca de 75.000 espectadores que, ase disfrutan cada jugada de uno de los eventos más vistos a nivel mundial.

Cabe recordar que en el Superbowl del 2021, The Weeknd fue el encargado del emblemático show, en el que se enfrentaron los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay.