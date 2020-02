El show de medio tiempo del Super Bowl también contará con artistas colombianos

El reguetón se tomará la final de la liga de fútbol americano. A tan solo unas horas del esperado duelo entre el Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, Billboard reveló que J Balvin y Bad Buuny acompañarán a las latinas Shakira y Jennifer Lopez en su presentación en el Hard Rock Stadium.

Asimismo se conoció que Bad Bunny subirá la temperatura con "I like it like that" y un fragmento de "Chantaje", junto a la barranquillera. Por su parte, Balvin hará lo suyo con "Qué calor" y "Mi gente", con JLo.

De acuerdo con el portal estadounidense, los artistas urbanos hacen parte de la sorpresa. Sin embargo, habrá más. Emma, hija de 'La diva del Bronx', compartirá escenario con su madre y Vicky Losk, una joven hondureña de 15 años, también se tomará la tarima.

Losk fue elegida por A-Rod. La joven se robó las miradas de Jennifer cuando participó en el reality World of Dance, de NBC, del que la cantante de 'El anillo' fue jurado.

Presentación energética y colorida

El pasado 30 de enero Shakira y Jennifer dieron una rueda de prensa en Miami en la que dieron a conocer sus planes para el espectáculo.

"La música y el deporte comparten el poder de unificar a la gente y es lo que buscaremos hacer en nuestro espectáculo en el Super Bowl", dijo López sobre el show organizado por la Liga Nacional de Fútbol (NFL) que organiza este evento deportivo que se calcula que será visto por al menos 100 millones de personas.

"Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo", manifestó por su parte Shakira.

Las artistas subrayaron, además, que su "show" será un paso más para "redefinir el concepto de la edad, la fuerza, la disciplina y qué significa ser una mujer latina".

La lista de canciones exactas aún no se conoce. Sin duda, será una gran sorpresa.

