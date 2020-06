El Undertaker anunció su retiro de la WWE: "No tengo deseo de regresar"

Uno de los peleadores más legendarios de la WWE y, por ende, uno de los más recordados de la afición, el Untertaker, anunció el final de su carrera como peleador tras una larga trayectoria de más de 30 años. El anuncio, que sorprendió a todos los amantes de la lucha libre estadounidense, se llevó a cabo en medio del quinto capítulo de 'The Last Ride' serie documental en la que la se refleja la vida de los luchadores más emblemáticos.

Le puede interesar: Senado aprobó texto de la ley que reglamenta la actividad del entrenador deportivo

Mark William Callaway, nombre real del 'Taker', habló en medio del capítulo y, sin su habitual vestimenta, hizo el anuncio luego de una serie de peleas de Wrestlemania, siendo especialmente sobresaliente la realizada contra Roman Reigns, en donde dejó su atuendo en medio del cuadrilátero y, aunque se pensaba que este era el final, lo cierto es que luego volvió para un par de combates más.

"Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el 'Boneyard Match' lo fue. Si me dices que Vince (McMahon) estuviera en apuros y necesite que vuelva, supongo que el tiempo lo dirá. Como si dijeran: en caso de emergencia, rompa el vidrio, retire a The Undertaker para regresar. Pero ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring", aseguró el peleador.

Tras esta decisión, el medio especializado, 'The Wrestling Observer', aseguró que Callaway renovó hace unos meses su contrato con la WWE hasta 2034, sin embargo, eso no lo obliga a pelear constantemente ni a aparecer en los eventos dentro del cuadrilátero, lo cual hablaría de un posible regreso, algo que, por ahora, desechó por completo y que lo podría llevar a otro papel en la organización.

Lea también: Campeones Supérate Intercolegiados: ¿Cómo acceder a créditos condonables?

La primera aparición del Undertaker en la lucha libre norteamericana se dio en 1990 cuando la WWE aún era conocida como WWF. Después de eso consiguió el Campeonato Mundial en ocho ocasiones, el Campeonato Mundial de Peso Pesado en tres ocasiones y el Campeonato Mundial de Peso Pesado Unificado de la Uswa, en una ocasión. De igual manera, y como un hecho histórico, tiene el invicto más largo de la categoría en 'Wrestlemania' con una increíble cifra de 21-0.