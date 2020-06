Eléider Álvarez se lesionó y eliminatoria por el título mundial semipesado se aplazó

Un nuevo traspié sufrió el boxeador colombiano de 36 años Eléider Álvarez Baytar en su camino por recuperar el cinturón de campeón mundial de la categoría de los semipesados de la Organización Mundial de Boxeo después de que se anunciara que la serie eliminatoria para obtener el título quedó aplazada por una lesión que sufrió el púgil nacido en Apartadó.

Álvarez tenía programada la primera pelea eliminatoria el próximo 16 de julio contra el estadounidense Joe Smith Jr en el MGM Grand Conferencie Center en Las Veas, pero este combate tuvo que ser pospuesto al informarse que Eléider sufrió una lesión en el hombro derecho, que si bien no es de gravedad, requiere tratamiento con antiinflamatorios y fisioterapia, por lo que tendrá que cumplir con un tiempo de incapacidad de por lo menos cuatro semanas.

"Una lesión que no es grave, pero sí que necesita atención, si exijo el hombro podía ser grave, no es una pelea fácil, es un rival pegador, que mete presión, hay que llegar físicamente, bien y no queríamos arriesgar. Efectivamente tengo un pequeño desgarro y estamos esperando la recuperación", dijo Eléider Álvarez a Antena2.com