Ernesto Lucena le lanza dardos a sus críticos y aclara su futuro en el gobierno Duque

El Ministro del Deporte, quien no se la puso fácil al fútbol profesional colombiano para la aprobación del protocolo de bioseguridad, señaló que no ha hablado de ello con el mandatario, desestimando las versiones de las últimas semanas.

“Yo lo que siento es que mucha gente como que no me quiere en el cargo. Entonces lanzan esos rumores. Yo a la procuraduría no voy a ir. Y en cuanto a cambios del ministerio, eso lo decide el presidente. Él y yo no hemos hablado de ese tema. Entonces lo que veo es que están armando rumores, en algún sector que no me querrá ver de ministro del deporte. Pero lo que yo he dicho, estaré donde el presidente Duque me solicite hasta el día que me solicite. Si no, estaremos listos para seguir la vida al lado de mi familia y a nivel académico”, aclaró.

Lucena también le respondió a sus críticos después de lo que fue la aprobación del protocolo y que le trajo varios cuestionamientos. “Hay dos o tres periodistas que les encanta tirar dardos todo el día, y eso también es esperable. No soy moneda de oro para caerle bien a todos. Ustedes tienen los tweets, tienen los artículos que han escrito, tienen lo que han dicho y los que me conocen saben lo que yo hago por el deporte. Así que los que tiran dardos, también sirven para fortalecerme porque uno aprende en la adversidad. A ellos los respeto mucho y ojalá sigan trabajando con críticas constructivas por el deporte”.

“Hay unos que se esconden detrás de las trincheras a tirar granadas. A mí me gustaría que me lo dijeran de frente y entendiendo por qué lo dicen. Pero yo estoy feliz, amo el deporte, amo a nuestros atletas, amo a Colombia”, puntualizó el Ministro.