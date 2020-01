Figo y Cristiano enviaron el mismo pésame a la familia de Kobe Bryant

La trágica muerte de Kobe Bryant generó una gran tristeza en el mundo del deporte a nivel mundial. El célebre exjugador de los Lakers era reconocido por su competitividad, por todo lo que había ganado y por ser un gran compañero tanto dentro como fuera de la cancha, algo que se vio reflejado en los miles de mensajes que se publicaron, a través de las diferentes cuentas de los máximos atletas a nivel mundial.

Sin embargo, en medio de esta ola de textos e imágenes, hubo un hecho que llamó la atención de los seguidores de Bryant y de los usuarios de las redes sociales: los portugueses Cristiano Ronaldo y Luis Figo publicaron mensajes idénticos para lamentar la partida de este gigante del baloncesto y dejaron en claro que, además de no escribir sus propios textos, el encargado de manejar sus cuentas falló.

"Muy triste escuchar las desgarradoras noticias sobre la muerte de Kobe y su hija Gianna. Kobe era una auténtica leyenda y una inspiración para muchos. Envío mis condolencias a su familia, amigos y a las familias de todos los que han muerto en el accidente. RIP Leyenda", afirmaban las publicaciones que iban acompañadas de una foto y tenían tres horas de diferencia.

Los mensajes de condolencias no han sido borrados, pero mientras pasan las horas las críticas continúan y ninguno de los dos futbolistas se ha referido al respecto.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH