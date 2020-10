Hora y canal para ver la última pelea de Anderson Silva en la UFC

Después de lo que fue el pasado fin de semana el combate en el que el ruso Khabib Nurmagomedov anunicó su retiro, la UFC vive momentos muy importantes ya que este sábado 31 de octubre otra gran leyenda de las Artes Marciales Mixtas le pone fin a su carrera.

Se trata de Anderson 'la araña' Silva, quien comunicó que el combate ante Uriah Hall en el UFC Las Vegas 12 será el último que dispute.

Silva deja una gran huella en las Artes Marciales Mixtas con registros que no han podido ser superados como el de ser el luchador con más victorias consecutivas con un total de 16. Adicionalmente es el único peleador que ha defendió por siete años su título de campeón en la categoría de los pesos pesados, hasta que lo perdió en 2013.

Precisamente esa derrota en julio de 2013 ante Chris Weidman marcó un antes y después en su carrera ya que no volvió a ser el mismo Anderson Silva que deleitó dentro de la jaula.

Silva deja la actividad con un récord de 34 victorias, 23 por nocaut y tres por sumisión, diez derrotas y una sin decisión.

Hora y canal para ver la última pelea de Anderson Silva

Si está en Colombia podrá seguir la velada de la UFC a partir de las 3:00 de la tarde la peleas preliminares, mientras que la cartelera estelar dará inicio a las 6:00 P.M. a través de ESPN.

Si está en México las preliminares darán inicio a las 2:00 P.M y las estelares desde 5:oo P.M por Fox Sports.

La pelea también puede seguirse en Ecuador y Perú desde las 6:00 P.M y en Argentina, Chile y Uruguay desde las 5:00 P.M. por ESPN.

En España, la cartelera podrá seguirse por DAZN desde las 00:10 horas del domingo 1 de noviembre.

Esta es la cartelera estelar el UFC Las Vegas 12:

Peso medio: Uriah Hall vs Anderson Silva; Peso pluma: Bryce Mitchell vs Andre Fili; Peso pesado: Maurice Greene vs Greg Hardy; Peso medio: Kevin Holland vs Charlie Ontiveros; Peso ligero: Bobby Green vs Thiago Moises.