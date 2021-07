John Cena regresó a las luchas de WWE: ¿Qué planes tiene y hasta cuándo estará?

En la noche de este domingo 18 de julio se llevó a cabo uno de los eventos PPV más esperados de WWE: Money in the Bank tuvo varios títulos en juego y un final inesperado con la reaparición de John Cena, legendario luchador de la industria norteamericana que ahora hace parte de las grandes pantallas de Hollywood.

Money in the Bank contó con la presencia masiva de público en Texas; y desde que regresaron los fanáticos WWE ha mejorado sus ‘storys’ y las carteleras. Por lo que John Cena está de vuelta, aunque no sería por mucho tiempo.

El evento final fue la lucha entre Roman Reigns y Edge por el título universal de WWE, allí hubo intervención de Seth Rollins y los hermanos Usos a favor de Roman y la familia Mysterio en contra de él; finalmente, en una controvertida lucha, Reigns retuvo el título por conteo de 3 ante Edge.

Cuando Roman Reigns se disponía a dar sus palabras como campeón, apareció John Cena e hizo explotar a los fanáticos en Texas. Se plantó ante Roman Reigns y realizó su popular seña de ‘no me puedes ver’ haciendo referencia a que luchará por ese campeonato universal.

John Cena estará este lunes 19 de julio en la emisión de RAW que también tendrá público y allí explicará el por qué de su aparición; sin embargo, esta obedece a tener un cartel de lujo el próximo 22 de agosto en Summerslam, el segundo evento más importante de WWE en el año después de Wrestlemania.