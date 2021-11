Juegos Panamericanos Junior: Colombia abre el telón en el Balonmano femenino

A pesar de que la inauguración de los primeros Juegos Panamericanos Junior está programada para el próximo jueves 25 de noviembre, se tiene previsto que las competencias comiencen este martes 23 con la disciplina del Balonmano.

Según el calendario, el Coliseo Mundialista, Iván Vassilev Todorov recibirá la actividad del grupo A y B en la rama femenina.

Precisamente, la Selección Colombia será la encargada de abrir el telón cuando enfrente a partir de las 9:00 de la mañana al representativo de Chile.

Desde las 11:40 de la mañana, Argentina chocará con México. En horas de la tarde, Brasil se medirá con Cuba y Paraguay enfrentará a República Dominicana.

El Balonmano femenino está repartidos en dos grupos. La zona A tiene a Chile, Argentina, México y Colombia y la B a Brasil, Paraguay, República Dominicana y Cuba.

Programación de este martes en los Juegos Panamericanos Junior:

Grupo A

Chile Vs. Colombia - Coliseo Iván Vassilev Todorov - 9:00 A.M.

Argentina Vs. México - Coliseo Iván Vassilev Todorov - 11:40 A.M.

Grupo B

Brasil Vs. Cuba - Coliseo Iván Vassilev Todorov - 17:00 P.M.

Paraguay Vs. República Dominicana - Coliseo Iván Vassilev Todorov - 19:40 A.M.