Laura Gómez, última carta colombiana en los Juegos Olímpicos de invierno

La colombiana Laura Gómez tiene un primer amor, el patinaje de velocidad sobre ruedas. Pero cuando ese primer amor te falla, aparece un plan B, el hielo, que le va a permitir en Pekín-2022 disputar sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, después de Pyeongchang-2018.

En ambas ocasiones, ha conseguido ser olímpica en hielo después de no haber podido ser seleccionada en ruedas.

"Al patinaje de velocidad sobre hielo llegué en 2017, cuando me quedé fuera de la selección colombiana de ruedas. Estar fuera fue muy difícil para mí. Pensé que como venía de la rutina de las ruedas, podía probar al hielo por seis meses. Nunca lo había pensado, pero logré clasificar hace cuatro años a los Juegos en Corea del Sur", explica la patinadora a la AFP.

"En 2021, era el Mundial de ruedas en Colombia, que era el anhelo que yo tenía. Pero el plan B era el hielo. Me volví a quedar fuera de la selección de ruedas y el plan B se convirtió en plan A, con lo he logrado llegar a mis segundas justas olímpicas representando a Colombia”, añade.

Laura Gómez estuvo en tres Mundiales sobre ruedas antes de los Juegos de Pyeongchang-2018, pero después volvió a las ruedas. En el cuarto, después de aquel paso por sus primeros Juegos de Invierno, fue medallista mundial, con una plata en Barcelona en 2019.

Después vino la pandemia, pero antes hubo un campeonato sudamericano en Ecuador y salió campeona.

La doble experiencia, con su participación en Pekín-2022 el sábado 19 de febrero, no le ha hecho cambiar de amor y las ruedas siguen siendo su pasión, por lo que quiere volver a ellas cuando acabe Pekín-2022.

"Si me preguntan si me gustaría volver a la selección colombiana de patinaje sobre ruedas digo que sí", señala.

"Con el hielo he podido venir a China, ya que el deporte sobre ruedas no es olímpico, pero es mi primer amor. Es el amor más grande y si Dios me lo permite me gustaría volver allá", añade.

- Vida en Salt Lake City -

Tanto en 2017, como ahora para los Juegos de Pekín, la antioqueña de 31 años se tuvo que radicar en Salt Lake City para preparar de la mejor manera los Juegos de Pyeongchang-2018 primero y los de Pekín-2022 después.

En ambas ocasiones, estuvo seis meses viviendo en la ciudad estadounidense, preparando el sueño olímpico.

"En esta segunda ocasión, también estuve viviendo en Salt Lake City desde julio de 2021 hasta el 31 de enero pasado. Ahora vuelvo a Colombia, porque terminó mi proceso de hielo", explica.

"Tengo compromisos en ruedas con mi departamento, mi club. Ya cumplí el objetivo, que era clasificar a los Juegos Olímpicos. Ahora toca regresar a Colombia, donde está mi casa y mi familia", indica.

En los Juegos Olímpicos de Corea del Sur, hace cuatro años, Laura Gómez ocupó la vigésima plaza en la prueba de Mass-Start de patinaje de velocidad, una posición que espera mejorar en Pekín, donde compite en la misma especialidad.

Aunque sabe que sus pretensiones no pueden ser muy altas debido a su corta preparación en el hielo.

"Seis meses es muy poco para hacer una transición de ruedas a hielo, o viceversa, si alguien lo quisiera hacer. Las patinadoras de un nivel Top 5 han dedicado toda una vida a hacer el patinaje sobre hielo", afirma.

"Fueron solo seis meses. No sé si tengo un ángel muy grande que me ayuda o son las ganas que tengo las que me llevan a clasificar dos veces en seis mese a unos Juegos en hielo, porque no tuve la continuidad. Tras volver a Colombia en 2018, volví a las ruedas y ahora he vuelto al hielo", explica.

Cuando se acaben sus viajes de ida y vuelta de las ruedas al hielo, se dedicará a la veterinaria.

"Amo a los animales, trato de defenderlos y apoyarlos. Mi sueño es poder ejercer, poder ayudarlos, rehabilitarlos, mejorar su calidad de vida. Ojalá lleguemos a un punto un día en que se les trate igual que a cualquier persona", concluye.