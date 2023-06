Los Centroamericanos y del Caribe ya calientan motores: se encendió el fuego de los juegos

🇲🇽🇸🇻🇦🇬🇦🇼🇧🇸🇧🇧🇧🇿🇧🇲🇨🇴🇨🇷🇨🇺🇨🇼🇩🇲🇫🇷🇬🇩🇬🇹🇬🇾🇭🇹🇭🇳🇰🇾🇻🇬🇻🇮🇯🇲🇳🇮🇵🇦🇵🇷🇩🇴🇰🇳🇻🇨🇱🇨🇸🇽🇸🇷🇹🇹🇹🇨🇻🇪🔥



With the flags entry from Mexico, El Salvador, Centro Caribe Sports and the rest of the countries from Central America and the Caribbean, the lighting ceremony for the New Fire begins.#SanSalvador2023… pic.twitter.com/OsLHvCajkT