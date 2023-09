Mundial de Rugby: Amargo debut de Chile ante un sólido Japón

Tras la histórica clasificación lograda en 2022, los Cóndores chilenos no tuvieron fortuna en su estreno en el Mundial de Rugby de Francia y cayeron por 40-12 ante una sólida Japón, en una calurosa jornada en Toulouse.



En el que era el segundo partido del grupo D, tras la derrota la víspera de Argentina frente a Inglaterra (27-10), el bloque chileno intentó ponerle coraje, pero el combinado asiático -decimocuarto en la clasificación mundial, ocho puestos por encima de los latinoamericanos- impuso su efectividad.



El marcador se había abierto sonriendo a los chilenos gracias a un ensayo de Rodrigo Fernández a los seis minutos, transformado por Santiago Videla, pero los nipones reaccionaron rápidamente con un apoyo de Amato Fakatava que luego transformó Rikiya Matsuda.

Otro ensayo de Jone Naikabula, ala japonés de origen fiyiano, y otro más de Fakatava, transformados igualmente por Matsuda, llevaron a los nipones con un cómodo margen de 14 puntos al descanso.



A la vuelta de la pausa, Videla no acertó a convertir tras el ensayo de los chilenos firmado por Alfonso Escobar y los Cóndores ya no lograrían hacer más tantos.



Con Japón afianzada en el campo y a una distancia cómoda en el marcador, la superioridad nipona marcó el resto del encuentro, hasta dejar el marcador en 40-12.



Michael Leitch, Ryoto Nakamura, Warner Dearns anotaron el resto de ensayos asiáticos y Matsuda no falló en las transformaciones.

El partido se saldó con tres tarjetas amarillas, una al japonés Dylan Riley y las otras dos a los chilenos Martín Sigren y Matías Dittus.



Amato Fakatava, japonés de origen tongano, fue elegido como jugador más destacado del partido.