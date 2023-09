"No estarán en óptimas condiciones": Nueva alerta por los escenarios de los Juegos Nacionales

La Procuraduría General de la Nación prendió una alarma con relación a los atrasos en las obras para la construcción de los escenarios que deben estar listos para la realización de los Juegos Nacionales que empiezan en noviembre.

Desde hace algunas semanas el organismo ha ido abriendo procesos disciplinarios contra funcionarios de las entidades territoriales del Eje Cafetero, por el incumplimiento en los contratos para tener listos los espacios donde se realizarán las justas.

Vea también: Partidazo de Christian González con Patriots; primera victoria en NFL del colombiano

Pese a que desde inicios de este año el organismo hizo los requerimientos a las autoridades locales y al Ministerio del Deporte, la Procuraduría anunció que desde la cartera y desde la organización del evento, aceptarán escenarios incompletos.

“Sin embargo, la organización de los juegos y el Ministerio del Deporte va a aceptar que muchos de estos escenarios deportivos se entreguen al 80% y se pueda realizar la competencia, pero los escenarios no van a estar en óptimas condiciones para atender al público, para atender a las diferentes delegaciones que pretenden asistir a los Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero”, aseguró Gabriel del Toro, delegado para la vigilancia de la Función Pública.

Desde hace varias semanas, la procuradora general, Margarita Cabello, ha venido alertando sobre los atrasos, pues hay casos alarmantes como el de un complejo de canchas de tenis en Pereira y que a falta de un mes y medio, no tendría más de un 7% del avance.

Otro de los escenarios mas alarmantes por el propósito por el que fueron diseñados y proyectados, es el del Coliseo Mayor en Manizales (Caldas).

“Las obras en el Coliseo Mayor hasta este momento alcanzan solo un 12,86%. Es evidente que este escenario deportivo en Manizales no va a ser utilizado o empleado para los Juegos y no se conoce a la fecha un 'plan b' por parte del Ministerio del Deporte”, alertó del Toro.

Le puede interesar: Cabal y Farah son los grandes ausentes: la razón por la que no jugarán el Challenger de Bogotá

Pese a que desde la cartera no tienen un plan de respaldo frente a la situación de los Juegos Nacionales, el organismo aún no ha determinado abrir procesos disciplinarios contra funcionarios del ministerio, pero no descartar tomar más acciones por el incumplimiento en los contratos y compromisos adquiridos con los entes territoriales.