Partidazo de Christian González con Patriots; primera victoria en NFL del colombiano

En Nueva York, los New England Patriots superaron 10-15 los Jets, que no vencen a los Pats desde diciembre del 2015. Fue el triunfo 15 consecutivo de New England sobre los neoyorquinos con la aparición de Christian González,

El colombiano, nacido en Estados Unidos, firmó otra buena presentación para los Patriots en su función de esquinero al realizar tackles que fueron decisivos para anular la ofensiva del rival.

Su buen partido en Nueva York hizo que recibiera los elogios de su entrenador Bill Belichick: "Una de las mejores cosas de Christian, especialmente en esa posición, es que es muy equilibrado. No es demasiado emocional de una manera u otra. Tiene un buen comportamiento, es muy tranquilo", reseñó.