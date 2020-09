Nocaut despiadado en la UFC: lo mandó a la lona y le bailó encima

Un golpe con la izquierda de Adesanya al mentón de Costa puso fin a la pelea. En ese momento aprovechó para arrodillarse y lanzar un combo de golpes que obligaron al juez a sentenciar las acciones. El nigeriano consumó la victoria y además le bailó el contrincante cuando todavía se encontraba en el suelo. “Fue de pelea del año a dominación del año. Fue extraño, porque, si tu miras cualquiera otra pelea que Costa tuvo, él atacaba a sus rivales como si ellos le debieran dinero. Creo que él conectó un jab esta noche. No intentó un clinch, no intentó presionar, no siguió a Adesanya en el octágono. Fue extraño”, dijo Dana White, presidente de UFC luego de la velada del fin de semana pasado.