Pádel revoluciona al mundo: se viene el torneo más importante en Colombia

El pádel llegó a Colombia y al mundo para quedarse. Desde hace poco más de dos años, se inmiscuyó en el país a la espera de consolidarse. Paulatinamente, ya viene siendo una de las primeras opciones para los interesados, y como lo dijo el Country Manager de Easycancha, Mauricio Gómez, es la principal alternativa para los deportistas en dicho aplicativo móvil que permite agendar encuentros deportivos.

Apto para todas las ciudades de Colombia y ya instaurado mundialmente, es el pádel el que acapara todas las miradas. Su fácil acceso da esa sencillez para que, quienes tienen descargada la aplicación puedan desempeñarse en la disciplina.

Para quienes no conocen mucho acerca del pádel y quieran conocer más, Danilo Perdomo, entrenador profesional y padelista, hizo una analogía sobre el deporte de la pala y el fútbol, “me gusta referirla o acercarla hacia el fútbol, porque el pádel se divide por zonas, zona de defensa, zona de transición y zona de ataque. En el fútbol la podemos más o menos dividir o asociar así, la zona de defensa donde en el fútbol se encargan de tocar el balón, abrir la cancha, jugar con claridad, no desesperarse, mover el balón.

Acá en el pádel es igual, en el fondo de la cancha, que es la zona de defensa, nos encargamos de eso, de jugar con tranquilidad, de jugar con buena posición, con buenos tiros, que den tiempo, marquen la diferencia, pero nunca nos apresuramos de atacar, igual que en el fútbol, en la defensa nadie hace goles ni intenta atacar, en la defensa intentan trabajar el pase para llegar hacia adelante.

Tenemos también la zona de transición, que es como la zona media de la cancha, ahí donde no debemos esperar mucho, podemos jugar, pero para transitar hacia arriba o para devolvernos, pero no deberíamos esperar, igual que en el fútbol la zona del medio campo, los mediocampistas intentan estar en esa zona transitando hacia arriba o hacia abajo, pero si se quedan ahí siempre están mal parados o en una peor posición.

Y por último en el pádel tenemos una zona de arriba que se llama la zona de ataque, es donde nos encargamos de llegar los mejor posicionados para hacer daño, ganar los puntos, generar esa contundencia en los golpes, marcar la diferencia y eso se hace en la zona de ataque, que es la zona de arriba de la cancha y al igual que en el fútbol, la zona de arriba o la zona de ataque es el lado contrario donde están los delanteros y ahí entonces se encargan pues de definir el gol, de marcar la diferencia y de sacar pues un resultado diferente, casi igual".

LA EVOLUCIÓN DEL PÁDEL Y LO QUE VIENE AHORA PARA EL DEPORTE

Laura Arciniegas, jugadora de pádel profesional explicó cómo ha sido la evolución de la disciplina, “el pádel ha evolucionado mucho en poco tiempo, así como en otros países de Sudamérica ha llegado la fibra, que a Colombia también ya llegó, pero creemos que todavía falta mucho más por explotar. Acá en Locos lleva más o menos dos años, entonces el club se inició con dos canchas, ya tenemos ocho canchas”.

Locos x Pádel es una opción para poder entrenar con múltiples clases, tanto masculinas como femeninas, mixtas y con categorías para que todos los interesados puedan jugarlo. Justamente, se viene un cambio dentro de Locos y que revolucionará el pádel en Colombia, “tendremos una cancha estadio, la primera cancha estadio de Colombia, con todos los requisitos para un torneo internacional. Entonces sí, es un deporte en el cual la gente se divierte, es fácil de jugar, más fácil de aprender que otros deportes de raqueta, por ejemplo, como el tenis, entonces la gente se adapta muy fácil y se divierte y se engancha mucho más”.

Este club revolucionará mucho más la disciplina, pues, Laura, que también es entrenadora en Locos X Pádel, afirmó que, “se viene el torneo más grande ahorita el primero de diciembre, que va a ser el aniversario de Locos, va a ser el torneo más grande que tendremos acá de Colombia, va a ser un evento increíble, vamos a tener la cancha estadio, entonces la idea es que la gente que está escuchando esto y que quiera venir a participar de este gran evento y también disfrutar de un buen nivel de pádel, que van a ver un montón de categorías, gente que juega un montón”.

Este torneo está abierto para todo el público que quiera divertirse dentro del pádel inmiscuyéndose en la disciplina. Las inscripciones son para cualquier pareja de padelistas sin necesidad de ser profesionales.