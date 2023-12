Ralf Schumacher preocupado por su hermano: alejado y poco rastro

La Fórmula 1 se convirtió en la máxima dedicación de los hermanos Schumacher, Ralf y Michael. Sobre todo de este último, que vivía por la competencia de karts como si no hubiera otro anhelo. De hecho, siempre pegado a las carreras, soñaba con competir próximamente. Un hobby que se fue convirtiendo en su trabajo y que le dio muchos éxitos, no en vano, es reconocido como uno de los mejores pilotos de la historia con sus siete títulos mundiales de F1.

Sin embargo, en una vocación que tiene sus riesgos como la competencia automovilística , el piloto alemán, Michael Schumacher sufrió una fuerte lesión. Aunque no fue en carrera y sí esquiando en su tiempo libre, lo dejó muy afectado, en coma y con serias consecuencias a nivel cerebral. El accidente se dio justamente el 29 de diciembre de 2013.

A falta de solo dos días para que se cumplan los diez años del accidente que alejó definitivamente a Michael Schumacher de las pistas, Ralf, su hermano siete años menor, pero con la misma vocación gracias a Michael detalló lo que fue para la familia el sufrimiento tras su fuerte y grave lesión. Sin duda alguna, lo ocurrido cuando esquiaba lo complicó en sus facciones y el expiloto teutón decidió encerrarse en su propio mundo.

Pues, quería que se le respetara su privacidad y se alejó bastante de amigos y de su propia familia. Ralf Schumacher en entrevista con el diario alemán, Bild afirmó que, "extraño al Michael de los viejos tiempos. La vida es injusta de vez en cuando. Michael tuvo mucha suerte durante toda su vida. Pero luego ocurrió este trágico accidente".

Justamente, sobre este tema de su relación con Michael, Ralf reveló que, "ya nada es como antes. Ha sido una experiencia significativa para mí, pero, por supuesto, lo es aún más para sus hijos. La vida a veces es injusta. Ese día trajo mucha mala suerte. Este destino ha cambiado nuestra familia".

Explicó que el tiempo de antes se rompió con el accidente, pues, recordó que, "no era sólo mi hermano. Cuando éramos niños, él también fue mi entrenador y mentor. Me enseñó literalmente todo sobre las carreras de karts. Puede que haya una diferencia de edad de siete años, pero siempre estuvo a mi lado. Corrimos juntos, practicamos maniobras de adelantamiento y todo lo que importa en el automovilismo. Me transmitió todas las cosas que ya había interiorizado. Tuve el honor de aprender de los mejores".