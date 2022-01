Rally Dakar de Arabia Saudita: así va la competencia tras la jornada del domingo

Primer día de fuego real en el Dakar, tras el prólogo de 19 kilómetros del sábado, y primeras dificultades serias para casi todos los pilotos a la hora de encontrar el penúltimo punto de control del tramo cronometrado (especial) en el maldito km.280 en la jornada del domingo.

Las lluvias torrenciales que cayeron sobre Hail y gran parte del norte de Arabia Saudí, que obligaron a la organización a cancelar la etapa maratón prevista para los próximos lunes y martes, dificultaron también la lectura de los libros de ruta de los participantes.

AL-ATTIYAH DA EL PRIMER BOCADO EN COCHES

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) no dudó en la navegación, la que hizo que los españoles Carlos Sainz y Lucas Cruz (Audi) se perdieran y dijesen prácticamente adiós a sus opciones de victoria al colocarse a 2 horas, 6 minutos y 7 segundos del liderato, y se impuso también en el segundo día de competición aventajando en la general de coches en 12 minutos y 44 segundos a su principal perseguidor, el francés Sèbastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme).

De los candidatos a la victoria, solo el galo, junto a su copiloto, el belga Fabian Lurquin, supieron responder al dominio del catarí en un primer día de competición real en el que el sexto punto de control, a los 280 kilómetros de los 334 cronometrados, causó estragos primero en motos y más tarde en coches.

El checo Martin Prokop (Benzina Orlen) acabó tercero la etapa a 21 minutos y 21 segundos de Al-Attiyah.

DÍA NEGRO PARA AUDI

Con estos tres pilotos ya en meta, Sainz y Cruz lideraron el grupo de favoritos que se perdieron al buscar el sexto punto de control. El GPS del Audi mostraba las continuas vueltas intentando encontrar la pista buena, con la dificultad añadida de que las fuertes lluvias que cayeron durante la noche en Ha’il borraron referencias que aparecían en los libros de ruta. 2 horas, 6 minutos y 23 segundos se dejaron respecto a Al-Attiyah al llegar a este punto.

"Estoy muy decepcionado. No todos somos idiotas. Si quieren hacerlo así y que el segundo día pase esto... una pena", expresó un enfadado Sainz al llegar al campamento.

Día negro para Audi y su innovador vehículo híbrido, que dice adiós todas las opciones de ganar y no por problemas de fiabilidad que se podrían presuponer a principios de la prueba; lo que de ahora hasta el 14 de enero que acabe la prueba les tocará testear.

El sueco Mattias Ekstrom también se perdió, aunque encontró antes la ruta y se dejó ‘solo’ 1 hora y 22 minutos. Por su parte, el francés Stéphane Peterhansel, vencedor del Dakar en 14 ocasiones -seis en moto y ocho en coches- rompió la suspensión trasera de su coche en el kilómetro 153 de la especial, cuando iba en segunda posición en la tabla de tiempos, y tuvo que esperar a ser asistido.

CARA Y CRUZ PARA LOS ESPAÑOLES EN COCHES

Los debutantes Carlos Checa, primer español, y Laia Sanz finalizaron 24º y 32ª, respectivamente, en los puestos alejados de la cabeza, como era de suponer antes de empezar el rally-raid pero salvando una etapa muy complicada nada más arrancar la competición.

Por su parte, Isidre Esteve (Repsoll Rally Team), quien afronta su 17ª participación en el Dakar y conduce un coche adaptado debido a la falta de movilidad en sus piernas tras un grave accidente sufrido en moto en 2007, también realizó un buen papel acabando a 1 hora, 13 minutos y 17 segundos de Al-Attiyah.

Cruz para Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme). El vencedor en motos en 2004 y en coches en 2014 también tuvo problemas de navegación y se dejó 1h17'45'' respecto a la cabeza. Tiempo que, sumado a los 49 segundos del primer día después de tener problemas con una puerta que se le abrió en mitad de la especial, dejan muy mermadas sus opciones de luchar por la victoria final.

SANDERS REINA EN LA CONFUSIÓN

El austríaco Daniel Sanders (Gas Gas) venció también en el segundo día de competición en el que se puso a la cabeza de los tiempos desde el primer punto de control, no se perdió y aventaja en 3 minutos y 7 segundos al chileno Pablo Quintanilla (Honda) en la general de la categoría.

Sanders cogió ventaja desde el principio y no la soltó. Eso sí, hasta el quinto punto de control no abrió brecha respecto a Quintanilla (47 segundos). Del kilómetro 200 al 240 ya se encontraron las primeras dificultades.

Solo en esos 40 kilómetros, Sanders perdió 30 segundos: el británico Sam Sunderland (Gas Gas) 48; Benavides 1:40 minutos y el español Joan Barreda (Honda) 2:10. Pero la verdadera criba llegó en los siguientes 40.

Sunderland perdió 11 minutos y 25 segundos en ese punto; Benavides, actual campeón de la categoría, se dejó 30 minutos; mientras que Barreda cayó hasta los 39:48 minutos respecto a Sanders y dejó a Lorenzo Santolino (Sherco Factory) como el mejor español de la especial finalizando en quinta posición a 10 minutos y 4 segundos; igualando su mejor resultado en un Dakar.

‘CHALECO’ LÓPEZ SOBREVIVE Y MAL DÍA PARA CRISTINA GUTIÉRREZ

La española Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road Team Usa) tuvo problemas durante la especial de este domingo, al pararse durante varios minutos, que le hicieron perder 29 minutos y diez segundos respecto al ganador en vehículos ligeros, el estadounidense Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team Usa).

Quintero venció también el prólogo de ayer sábado, por lo que la piloto española acumula 44 segundos más de desventaja en la general de una categoría a la que llegó como vigente campeona del mundo.

Un ritmo que mostró en los primeros cuatros puntos de control, en los que finalizó a 1’16” del estadounidense, pero cayó en los tiempos tras sufrir problemas en su vehículo.

Un guion de carrera totalmente diferente tuvo el chileno Francisco ‘Chaleco’ López, defensor del título. Del kilómetro 240 al 280, recortó hasta seis minutos, finalizando en segunda posición a un minuto y 53 segundos, salvando el segundo día de competición.

EL CHECO ALES LOPRAIS SE CUELA ENTRE LOS KAMAZ

El equipo ruso sigue siendo el gran dominador en camiones, pero este domingo se les coló un rival inesperado en mitad de sus cuatro pilotos habituales en los primeros puestos. Eso sí, a 9 minutos y 15 segundos del primer clasificado en la especial.

Y es que Dmitry Sotnikov, actual campeón, ha empezado con fuerza y solo su compañero y compatriota Eduard Nikolaev pudo acercársele, a 38 segundos.

ANDÚJAR SE METE EN PROBLEMAS

El argentino Manuel Andujar (7240), actual campeón de la categoría de quads, arrancó como líder el Dakar, pero se metió en problemas en el segundo día de competición al ceder 50 minutos y 24 segundos con un exultante ganador, el lituano Laisvydas Kancius (Story Racing).

Tras quedar 7º como debutante en el Dakar de 2021, el lituano se postula como candidato al título al hacerse con su primera especial y subirse al escalón más alto de la clasificación general.

“Buena etapa para mí, he sido muy rápido. Antes de la salida, aspiraba a terminar 5º, pero al final he sido 1º, es tremendo. Ahora no pienso en mañana, voy a volver al vivac y me voy a tomar las cosas con calma. Cero estrés”, comentó tras llegar al campamento.

ETAPA DEL LUNES 3 DE ENERO

2 - Ha’il > Al Artawiyah: 585 km con 339 de especial (Maratón cancelada por el clima)

Aparecen los primeros cordones de dunas del rally, ocupando un 27 por 100 del total del tramo cronometrado. Resultarán decisivos para marcar el tono general del Dakar 2022.