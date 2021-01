Saúl 'Canelo' Álvarez defenderá el título supermediano de boxeo el 27 de febrero

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez anunció el jueves que enfrentará al turco Avni Yildirim el 27 de febrero en la ciudad estadounidense de Miami (Florida) poniendo en juego sus cinturones de peso supermediano.

"Este próximo 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, FL, estaré exponiendo todos mis títulos frente a Avni Yildrim", informó el púgil en su cuenta de Twitter.

'Canelo', de 30 años, únicamente protagonizó una pelea en 2020, en la que venció por decisión unánime al británico Callum Smith el 19 de diciembre en San Antonio (Texas).

