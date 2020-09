Se salvó el deporte colombiano: aumentará presupuesto para el 2021

"Estamos contentos, tranquilos. Hace un mes denunciamos que el presupuesto del 2021 iba a dejar desfinanciado el deporte. El hueco presupuestario iba a ser de 450,000 millones de pesos, lo cual es gravísimo. Porque vienen los juegos panamericanos juveniles, la participación de la delegación colombiana en los juegos olímpicos de Tokio, vienen todos los retos en cuanto a procesos de formación de niños y jóvenes en distintas disciplinas deportivas; dimos esa pelea, hicimos escándalo entre varios", dijo.

"Esto no fue sólo cuestión mía, sino que también estuvieron congresistas como Mauricio Parodi, Norma Hurtado y Angela Sánchez. Tuvieron mucho que ver. La buena noticia que le queremos dar al país es que el presupuesto del deporte en Colombia no solamente no se va a reducir, sino que aumentará en un 9% para el año entrante. Quedando en un total de 736,000 millones de pesos”, dijo José Daniel López, quien hizo el anuncio a través de los micrófonos de Antena 2.

“Esta no es la panacea, no es el mundo ideal”, agregó el congresista. “Yo creo que Colombia necesita una verdadera revolución deportiva y eso implica invertir y poner al deporte y a la cultura en el primer lugar. Eso es mejor estrategia que glifosato para combatir la droga. Pero mientras eso pasa, al menos evitamos que nos metieran un gol. No le van a quitar la plata del deporte, se le va a aumentar en un 9%. De hecho le va mejor al ministerio del deporte que a la mayoría de los ministerios. No podemos cantar todavía victoria por darle al deporte el primer lugar en Colombia, pero tuvimos una amenaza muy seria y creo que entre todos logramos contenerla”.