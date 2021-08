Triste noticia: muere jugador de rugby en pleno partido tras un infarto

Infortunadamente ha ocurrido un nuevo caso de muerte s√ļbita en el deporte, en esta oportunidad, ocurri√≥ en Gran Breta√Īa, en Gales, espec√≠ficamente; y fue durante el partido que disputaban el Cwmllynfell RFC, y el Crynant, cuando el jugador Alex Evans, de 31 a√Īos, se desplom√≥ en el terreno de juego, lo cual produjo un esc√°ndalo entre aficionados y jugadores.

A pesar de la pronta llegada de una ambulancia y su posterior ingreso a un centro m√©dico cercano, no se pudo hacer nada por salvar la vida del jugador. El dictamen arroj√≥ que un infarto fue la causa de la muerte, sin embargo, a√ļn se desconocen las razones del mismo, pues no fue por consumo de medicamentos o sustancias no formuladas.

A la postre, el club record√≥ al jugador a trav√©s de redes sociales; pero seguidores del club y ciudadanos en general han se√Īalado a los clubes profesionales por no contar con los equipos necesarios -un desfibrilador, en este caso-, para hacerle frente a las situaciones imprevistas que se puedan presentar. Miembros del Parlamento tambi√©n se manifestaron y pretenden que sea norma que los clubes ofrezcan garant√≠as m√©dicas para sus jugadores.¬†

 

There are words and there are no words to describe today..



We have lost a brother on the field and it is hurting so much..



RIP Alex.. the whole club and community are shocked and saddend..



Fly high brother... fly high..



ūüíôūüĖ§ūüíôūüĖ§ūüíô#JEW7