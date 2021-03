En Turquía: Falcao García marcó doblete con Galatasaray frente al Sivasspor y llegó a 330 goles en su carrera profesional; está a 17 tantos de convertirse en el futbolista colombiano que más goles marcó en la historia de nuestro fútbol.

En Brasil: Palmeiras venció a Gremio con un global de 3-0 y coronó como campeón de la Copa Brasil 2020; cuarto título de esta índole para el 'verdao'.

En Francia: Neymar Recibió el alta médica y estará en la vuelta de octavos de Champions ante el Barcelona.

En Sudamérica: esta semana se comenzará a disputar la segunda ronda de la Copa Libertadores de América con equipos colombianos; Atlético Junior visitará a Caracas (10 mar) y Atlético Nacional a Guaraní (11 mar).

En Escocia: Alfredo Morelos se proclamó campeón con Rangers en la Scottish PremierShip; el atacante llegó a 138 tantos en Europa y está a ocho goles de convertirse en el único colombiano en marcar 100 goles con un solo club en el Viejo Continente.

En Argentina: el diario Olé anunció este lunes que el atacante uruguayo de Edinson Cavani está cada vez más cerca de fichar por Boca Juniors.

En Europa: nueva jornada para los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League con los duelos: Dortmund Vs, Sevilla, Juventus Vs, Porto, Liverpool Vs. Leipzig y PSG Vs. Barcelona.

En Turquía: Hugo Rodallega marcó gol con el Denizlispor, en el triunfo de su equipo 3-2 sobre Yeni Malatyaspor, el colombiano llegó a 65 goles en la Superliga turca y es el máximo exponente de nuestro país en redes contrarias en ese país.

Gol con Aroma de Mujer:

El espacio de Marcela Delgado dedicado a tratar toda la actualidad del fútbol femenino en el mundo, con énfasis en las jugadoras colombianas que están en el exterior. Además, con reacciones sobre el buen comienzo de América de Cali y Santa Fe, en la Copa Libertadores Femenina.

Voces:



-Edwin Cardona (Boca) Habló sobre su gol, el triunfo y la confianza que le ha dado el cuerpo técnico.



-Ilaix Moriba -Barcelona- Habló sobre lo que fue marcar su primer gol como profesional con el Barcelona, este chico de 18 años nacido en Guinea y que se formó en La Masia.



-Ernesto Lucena (Ministro Deporte Colombia) Se refirió a la decisión de Conmebol de postergar la doble jornada del clasificatorio y sobre la fecha en que el Ministerio de Salud y Deporte, le podrán notificar con mayor exactitud a la Conmebol si habrá o no público en los escenarios nacionales para la Copa América.

El Baúl de Juancho Gol:

La crónica de Juan David Riascos se dedicó a recordar a uno de los más importantes porteros centroamericanos de todos los tiempos: el costarricense Luis Gabelo Conejo, quien fue figura de la selección 'ticos' en la Copa Mundo Italia 1990 y quien fuera considerado el meta más importante de aquella justa al lado del italiano Walter Zenga.