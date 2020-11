CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA

Quedaron definidas las llaves de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones femenina que tiene duelos bastante interesantes desde el comienzo. El PSV Eindhoven neerlandés será el rival del campeón de España Barcelona, mientras que el Servette suizo estará jugando ante el Atlético de Madrid, donde milita la colombiana Leicy Santos.

LIGUILLA BETPLAY

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) confirmó la programación para la primera fecha de la Liguilla Betplay. El día 26 de noviembre se jugarán Aguilas Dorada vs Envigado a las 6 de la tarde y Atlético Bucaramanga Alianza Petrolera las 8 de la noche. El día 27, a las 6 de la tarde se enfrentarán Independiente Medellin vs Deportivo Pereira y a las 8 de la noche, Millonarios vs Once Caldas. Finalmente, el día 30 se disputará el clásico Boyacá Chicó vs Patriotas desde las 4 de la tarde

ATLÉTICO NACIONAL

Según versiones de prensa, a Atlético Nacional le han sido ofrecidos los nombres de Michael Rangel, Marco Pérez y Marlon Piedrahita para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada.

COPA LIBERTADORES

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, anunció que la final única de la Copa Conmebol Libertadores 2020 será el sábado 30 de enero del 2021.