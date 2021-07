Independiente Santa Fe recibió al Deportivo Cali en la primera fecha de la Liga BetPlay 2021-II y perdió 2-1 en el Estadio El Campín.

Luego de presentar a sus nuevas contrataciones, el equipo cardenal afrontó con apenas 3 caras nuevas el primera partido del semestre: Ivan Villalba, Edwin Herrera y Neyder Moreno.

El gol del equipo rojo lo anotó Kelvin Osorio pero no fue suficiente y así Santa Fe cayó ante el Cali en Bogotá, 2-1. Los cardenales no ganan desde Marzo en Bogotá y no suma de 3 puntos desde el 18 de abril, situación que preocupa en lo deportivo.

Independiente Santa Fe jugará su segundo partido de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II contra Bucaramanga el sábado 24 de julio como visitante.