Alianza Petrolera venció de visita 2-0 a Pereira en la segunda fecha de la Liga BetPlay II sumando su segunda victoria y ubicándose cuarto con tres goles a favor. Los goles fueron de Juan Portilla y Bayron Garcés, este última ya suma dos goles, pues le marcó a la Equidad en la primera fecha.

Hoy finaliza la segunda fecha de la Liga BetPlay II con el partido que se disputará en Bogotá a las 8:05 de la noche cuando Equidad reciba a Deportivo Pasto en el Estadio Metropolitano de Techo. Los dos equipos debutaron con derrota y buscan sumar sus primeros puntos en el campeonato colombiano.

Independiente Medellín anunció su noveno refuerzo para el campeonato colombiano, se trata del chocoano de 32 años Leiton Jiménez que tuvo su última experiencia en el fútbol mexicano y se reencontrará con Hernán Darío Gómez, quien ya lo había dirigido en el poderoso. El defensor aprobó los exámenes médicos y estará 20 días en acondicionamiento físico.

El jugador de Millonarios Stiven Vega, que abandonó el partido frente al Everton por la Florida Cup por un fuerte golpe que sufrió en su rodilla, no jugará el partido frente a Nacional en Orlando por precaución. Sin embargo, el departamento médico confirmó que no es grave y estará disponible para enfrentar la fecha tres de la Liga colombiana frente a Once Caldas.