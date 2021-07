LIGA BETPLAY

La Dimayor confirmó el calendario para la Liga Betplay del segundo semestre que comenzará el fin de semana del 18 de julio. Los compromisos de la primera fecha serán: Independiente Medellín vs Águilas, Alianza Petrolera vs Equidad, América vs Junior, Patriotas vs Atlético Bucaramanga, Deportes Quindío vs Jaguares, Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali, Envigado vs Atlético Nacional, Once Caldas vs Atlético Huila, Deportivo Pasto vs Millonarios y Deportes Tolima vs Pereira.

JUNIOR

Este lunes se descartó el ingreso de hinchas de Junior para el partido del miércoles ante Libertad de Paraguay por Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano. Esto porque, si bien la Conmebol autorizó los ingresos, la decisión final depende de las autoridades locales de cada país o ciudad.

AMÉRICA

América de Cali pagó en su totalidad la deuda que tenía con el Envigado Fútbol Club por cuenta del jugador Cristian Arrieta. El equipo rojo había incumplido en los pagos después de adquirir el 50% de los derechos económicos del jugador, lo que hizo que el Envigado instaurara una demanda ante la Federación, que le hubiera podido traer inconvenientes con la inscripción de jugadores.

ANDRÉS FELIPE ROMÁN

Andrés Felipe Román, jugador de millonarios que no pudo concretar su fichaje con Boca Júniors por un supuesto problema cardiaco, volvió a disputar un partido de fútbol después de cumplir con todos los exámenes médicos que garantizan su seguridad en el ámbito deportivo. El partido se jugó este sábado frente a Fortaleza y jugó 45 minutos. Millonarios iniciará su participación en la Florida Cup cuando enfrente al Everton el próximo 25 de julio.