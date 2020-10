CARLOS QUEIROZ

Este martes, el entrenador entregó la esperada rueda de prensa previa al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo hacia el mundial de Catar 2022 donde la Selección Colombia enfrentará a Venezuela y Chile en las primeras jornadas.

Al ser cuestionado por cuál será la posición de Juan Guillermo Cuadrado señaló que el jugador de Juventus cuenta con una experiencia que da muchas ilusiones, que está listo con la camiseta de Colombia y juega para el equipo donde sea necesario.

Frente a la no convocatoria del delantero Rafael Santos Borré, quien milita en River Plate de Argentina, el seleccionador nacional apuntó:

Sobre la no llamado del jugador del León de México, William Tesillo, dijo que el futbolista desde hace un tiempo no juega de lateral en su equipo, juega de central y que, ante la falta de tiempo, prefiere ver jugadores de esa posición como Mojica, Fabra o Fuentes, también está Cristian Borja que por cuestiones sanitarias no pudo ser llamado.

Finalmente, el portugués afirmó que la convocatoria la elaboró pensando en que los laterales fueran Stefan Medina y Juan Guillermo Cuadrado