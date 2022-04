Shella Guzmán, una mujer que nació para correr

Muchos profesionales del deporte se han dedicado a la labor silenciosa de compartir su experiencia como entrenadores de los deportistas amateur y así brindarles una guía que les ayude a conocer sus capacidades y a enamorarse del proceso.

Es por eso que en este episodio de “A las carreras”, el podcast dedicado al mundo del running de RCN Radio, nuestra invitada es la entrenadora Shella Guzmán, quien a los 19 años eligió el triatlón como su estilo de vida y desde hace varios años comparte su conocimiento con cada uno de los integrantes de su club de corredores y triatletas llamado “Born to run”.

Desde muy pequeña el deporte ha estado presente en su vida “yo nací para correr, yo no nací para otra cosa; yo nací para el movimiento, algo en mí había que no me permitía estar quieta, yo solo quería estar entrenando” nos cuenta.

Ha pasado por varias disciplinas hasta encontrar en el triatlón su pasión, la cual ha compartido con muchas personas que han llegado a ella en busca de mejorar en alguna disciplina o competir en distintas carreras.

En su amplia trayectoria y experiencia esta deportista de 57 años de edad nos cuenta como el deporte ha cambiado y evolucionado, no solo en temas de nutrición sino también en tecnología pues sostiene que “encontramos dispositivos capaces de medir tiempo, velocidad y potencia”.

Shella además afirma que este avance ha sido mucho más significativo en cuanto a las mujeres, pues recuerda cómo se vestía para llevar a cabo su actividad física estando en embarazo: “yo lo que hacía era colocarme una camiseta más grande y ya”.

Esta triatleta invita a los corredores a buscar la guía de un entrenador para que logren su meta sin lesiones, también a que tengan paciencia le crean al proceso, empiecen por las cosas pequeñas y hagan todo con amor.

Finalmente, Shella Guzman le deja varios a consejos a los runners: “No olviden que para empezar a correr es necesario no solo tener la voluntad y las ganas, si queremos llevar a cabo esta actividad deportiva, es importante trazar un plan que nos permita cumplir nuestra meta deportiva y más importante aún, evitar lesiones”.

¿Listos? ¡A correr!