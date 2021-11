En esta edición de En la Jugada:

Se jugó la jornada 13 de eliminatorias a Qatar 2022: Ecuador venció a Venezuela 1-0, Colombia perdió 0 -1 frente a Brasil, Chile le ganó a Paraguay 1-0 en Asunción y Perú derrotó a Bolivia 3-0. Hoy se disputará el partido entre Uruguay y Argentina 6pm.

Hoy comienza la fecha 19 de la Liga Betplay, Jaguares enfrentará a Deportivo Cali a a las 8pm, mañana sábado América de Cali vs Deportivo Pasto 6pm, Águilas Doradas vs Envigado 8:10pm, el domingo Quindío vs Patriotas 2pm, Medellín vs Nacional 4pm, Millonarios vs Alianza Petrolera 6pm, Huila vs Deportivo Pereira 8:00pm. El lunes cierran la fecha Bucaramanga vs Tolima 3:30pm, Once Caldas vs Santafé.

La Selección Colombia llegó esta mañana a Barranquilla. Se espera que hoy sea día de descanso y mañana se retomarán los entrenamientos con miras al partido del martes frente a Paraguay.

Everton confirmó que el colombiano Yerry Mina se recuperó de las molestias que tenía en el tendón de la corva y volvió a entrenamientos. Mina podría reaparecer con su equipo el próximo domingo 21 de noviembre, contra el Manchester City.