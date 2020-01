Simona Halep, quien firmó una nueva victoria por la vía rápida ante la belga Elise Mertens por un 6-4 y 6-4, se enfrentará con la estonia Anett Kontaveit que superó a la polaca Iga Swiatek por un ajustado 6-7 (4), 7-5 y 7-5. La vigente campeona de Wimbledon, Simona Halep, se convirtió en la única jugadora presente en los cuartos de final en haber superado las anteriores rondas sin conceder un sólo set.



Halep venció en sus anteriores compromisos a la estadounidense Jennifer Brady por 7-6(5) y 6-1, a la británica Harriet Dart por 6-2 y 6-4 y la kazaja Yulia Puntintseva por 6-1 y 6-4. Su rival en la próxima ronda será la estonia Kontaveit, después de que se llevara un igualado choque ante una de las jugadores revelación de la competición, la polaca Swiatek. Su emocionante victoria en el Melbourne Arena le sirvió para convertirse en la primera tenista estonia en alcanzar los cuartos de final en Australia y para lograr su mejor resultado en un Grand Slam.

Sin embargo, sus antecedentes frente a la rumana no son positivos después de ser derrotada con contundencia tanto en Roma (6-2 y 6-4) como en Miami (6-3 y 6-0) durante la temporada 2017.

Por su parte, la española Garbiñe Muguruza volvió a lucirse para eliminar a una nueva cabeza de serie, esta vez Kiki Bertens (6-3 y 6-3), para establecer un 3-3 en el resultado global de enfrentamientos directos. Los resultados no han tardado en llegar desde que empezó a trabajar a finales de noviembre con su nueva entrenadora, Conchita Martínez, pues la española ha sido capaz de romper una dinámica negativa que la condenó a ganar sólo un partido desde Roland Garros hasta la conclusión del año pasado.



Volvió a llenar de alegría su tenis, después de no dejar rastro de la ucraniana Elina Svitolina en la ronda anterior, para poner punto y final al camino de una Bertens que llegaba a los octavos sin haber perdido una sola manga. Además, la campeona de Wimbledon y Roland Garros accedió a unos cuartos de final en un Grand Slam después de que superara la cuarta ronda en el grande parisino en 2018.

Por su parte, Pavlyuchenkova se convirtió en su próxima rival después de que superara su eliminatoria de octavos de final ante la alemana, Angelique Kerber, por un ajustado 6 (5)-7, 7-6 (4) y 6-2 en un partido que superó las dos horas y media. El choque significará el reencuentro entre la tenista nacida en Caracas y su exentrenador francés Sam Sumyk, quien actualmente trabaja con la jugadora rusa. Pavlyuchenkova, del mismo modo que Muguruza, llega a los cuartos de final repleta de confianza tras despedir de torneo a la cabeza número dos, la checa Karolina Pliskova, y a la campeona de 2016 en Melbourne Park, la alemana Kerber.

El balance del enfrentamiento es positivo para Muguruza después de que se impusiera en cuatro de las cinco ocasiones que se cruzaron anteriormente. Todavía más aplastante es el bagaje sobre pista dura donde la española se llevó los tres duelos que mantuvieron en el pasado.



Así quedaron los enfrentamientos de cuartos de final:

Ashleigh Barty vs Petra Kvitova

Sofia Kenin vs Ons Jabeur

Anett Kontaveit vs Simona Halep

Garbiñe Muguruza vs Anastasia Pavlyuchenkova.