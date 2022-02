Camila Osorio venció a Baptiste y avanzó a los cuartos de final en el Abierto de Guadalajara

La tenista colombiana María Camila Osorio, cuarta clasificada del Abierto de Zapopan, eliminó este jueves a la estadounidense Hailey Baptiste con parciales de 1-6, 6-3 y 6-3 y avanzó a los cuartos de finales.



Baptiste, 131 en el ranking mundial, mostró autoridad en el primer set con la potencia de su servicio que llegó a 181 kilómetros por hora, quebró en el cuarto juego a María Camila y se colocó 4-1.

La fuerza de los golpes de derecha de la norteamericana de 20 años, incontestables para Osorio, número 45 del mundo, provocaron un segundo quiebre que le llevaron a ganar la manga 6-1.



En el segundo set la sudamericana, 45 del mundo, contrarrestó la potencia de Baptiste con dejadas y tiros cruzados, estrategia que funcionó para obtener su primer rompimiento y tomar ventaja de 2-0.

Más información: Camila Osorio venció a Viktoriya Tomova y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Guadalajara



Osorio alargó la reacción con la precisión de su servicio y un quiebre más que la colocó 4-1, lo que la encaminó a llevarse la segunda manga 6-3.



La colombiana de 20 años arrancó el tercer set con determinación, quebró en el primer, séptimo y noveno juego y finiquitó la manga 6-3.

Al final del partido Camila Osorio reconoció lo complicado que fue sobreponerse a la primera manga.



"Me exigió mucho, ella sacó muy bien en el primer set; mejoré a partir del segundo, me mantuve firme y al final pude sacarlo; me divertí mucho a pesar de que iba perdiendo y ahora voy con todo", dijo la colombiana.

La jornada inició con el triunfo de la campeona, la española Sara Sorribes sobre la polaca Magdalena Frech por 6-0 y 6-2 en 1h 25.



Sorribes, de 25 años, dominó a placer el primer set; quebró en tres ocasiones el servicio de Frech, a quien avasalló con sus tiros desde el fondo de la cancha.

Le puede interesar: Camila Osorio sigue imparable y mejora su posición en el ranking WTA



La española, número 32 mundial, mantuvo el ritmo en la segunda manga, se colocó 2-0 y apagó una efímera reacción de Frech que incluyó un rompimiento. La española, con dos quiebres más, ganó 6-2.



Al final del partido Sorribes habló sobre su rival en cuartos de finales, la checa Marie Bouzkova, a quien superó en la semifinal del Abierto de Zapopan en 2021.



"El año pasado jugamos un muy buen partido; sé cómo juega, ella sabe cómo juego, tenemos una gran amistad y nos tenemos admiración".

En otro partido la estadounidense Sloane Stephens superó en sets consecutivos 7-5 y 6-4 a la francesa Chloe Paquet en 1h 51.

También lea: Olimpia derrotó a Nacional en Paraguay y viajará a Medellín con una buena ventaja



Dos quiebres en el primer set para Stephens rompieron la paridad mostrada con su rival; se llevó la manga 7-5.



La estadounidense, número 57 mundial, se adelantó 3-0 en el segundo set con dos rompimientos más; Paquet se acercó 3-2, pero Stephens fue constante con su servicio y venció 6-4.



Más tarde la australiana Daria Saville eliminó en dos sets a la estadounidense Caroline Dolehide con parciales de 6-1 y 6-3.



En los cuartos de finales de este viernes la española Sorribes se medirá a la checa Bouzcova; la colombiana Osorio jugará contra la rusa Anna Kalinskaya. Qiang Wang, de China, se enfrentará a la eslovaca Schmiedlova; y la estadounidense Stephens hará lo propio ante la australiana Saville.



El torneo, que transcurre en cancha dura, tiene una bolsa de premios de 262.727 dólares