A pesar de que muchos catalogaron como heroico y una hazaña el título 14 de Rafael Nadal en Roland Garros, en las últimas horas se conocieron algunas reacciones que cuestionan la legalidad de la recientemente conquista del español.

Y es que después de ganarle la final del Abierto de Francia al noruego Casper Ruud, Nadal confirmó en rueda de prensa que había recibido inyecciones con un anestésico en el nervio antes de cada partido, lo que le hacía perder la sensibilidad en el pie, lo que suponía un riesgo de tener otras lesiones.

Este generó una serie de opiniones en las que se cuestionaba si el español cometió o no dopaje. La reacción más importante ha sido la del ciclista francés Guillaume Martin, quien corre para el equipo Cofidis.

Martin explicó, en diálogo con L'Equipe, que lo hecho por Rafael Nadal sería imposible de realizar en el ciclismo ya que sería considerado dopaje tras las normativas de la Unión Ciclista Internacional.

"Lo que hizo Nadal habría sido imposible en el ciclismo, y eso me parece normal. Si estás enfermo o lesionado, no corres, no compites, eso tiene sentido para mí, por varias razones. En primer lugar, por la salud de los deportistas. A largo plazo, no estoy seguro de que le vaya bien al tobillo de Nadal. Además, los medicamentos, y especialmente las inyecciones, no solo tienen un efecto curativo; ciertamente pueden tener efectos en el rendimiento o modificarse para mejorar el rendimiento, por lo que me parece que están en el límite", dijo.

El francés aseguró que si un ciclista hace lo mismo que Rafael Nadal sería señalado y acusado de dopaje.

"Si un ciclista hace lo mismo, ya está prohibido, pero incluso si ese no fuera el caso, todos se amontonarían, tildándolos de dopados porque hay un trasfondo cultural, muchos clichés asociados al ciclismo. Pasan por héroes porque dicen que soportan el dolor, pero en realidad se valen de sustancias para aguantar el dolor y, creo que eso está muy al límite. En ciclismo y en particular el Tour, aunque haya hecho nada es acusado sistemáticamente de dopaje".

Los expresado por Guillaume Martin va en la misma línea de los manifestado por el también ciclista francés Thibout Pinot, que en sus redes sociales escribió en todo sarcástico "Héroes de hoy… 🤔 ".