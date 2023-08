Definida la nómina de Colombia para enfrentar a Ucrania por Copa Davis

La Selección Colombia de Tenis se alista para la Copa Davis, pues está ad portas de la eliminatoria correspondiente al grupo mundial I, y en esta instancia se medirá a Ucrania, siendo una serie que inicialmente se llevaría a cabo en ese país.

¿Dónde se jugará la serie entre Colombia y Ucrania por Copa Davis?

No obstante, atendiendo el conflicto sociopolítico que afronta Ucrania con Rusia, se definió que la serie se disputará en el Garikula Tennis Club, un complejo ubicado en Kaspi (Georgia), que cuenta con una cancha de superficie dura al aire libre.

El equipo de Colombia por Copa Davis contra Ucrania

Asimismo, dada la proximidad del evento, Colombia confirmó cuál es el equipo con el que enfrentará a Ucrania en esta llave, y este será conformado por: Daniel Galán, Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah; el capitán será Alejandro Falla.

Cabe recordar que este será uno de los últimos compromisos que afronten Cabal y Farah antes de retirarse del tenis profesional, y por ende, hay un ingrediente adicional en la confrontación con los ucranianos.

¿Cuándo juegan Colombia y Ucrania por la Copa Davis?

La serie entre Colombia y Ucrania por la eliminatoria de Grupo Mundial de Copa Davis, se efectuará entre el jueves 14 y viernes 15 de septiembre y el ganador será el mejor de cinco partidos.

Asimismo, el que termine victorioso de la serie entre Colombia y Ucrania obtendrá un cupo a las Eliminatorias 2024, a finales del próximo año.

Emparejados por el Grupo Mundial I, también aparecen Perú vs. Noruega, Argentina vs. Lituania, y Dinamarca vs. Brasil.