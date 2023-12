Confirmada la primera baja de peso en el Abierto de Australia

El tenista australiano Nick Kygios ha anunciado que no estará presente en el Grand Slam que se disputa en su país, el primero del año 2024, como consecuencia de los problemas físicos que solo le permitieron disputar un partido en el año 2023.



Kyrgios, que en 2022 se llevó el torneo en la modalidad de dobles junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis y fue finalista en Wimbledon antes de parar en el mes de octubre, ha sufrido lesiones en muñeca, rodillas y pies que han provocado su ausencia de las pistas a excepción del duelo que jugó en Stuttgart (Alemania) contra el chino Wu Yibing.

"Este es un momento muy decepcionante para mí, pero no podré competir en el Abierto de Australia de 2024. Obviamente es desgarrador, he tenido recuerdos increíbles allí. Quiero volver a alcanzar la cima de mi juego y hacerlo bien, y por eso necesito un poco más de tiempo. Estuve tan cerca de ganar un Grand Slam que quiero asegurarme de que mi cuerpo tendrá el tiempo que necesita para regresar, tened paciencia conmigo", explicó en un vídeo publicado a través de su cuenta en la red social OnlyFans.

"Aunque no esté compitiendo este año, estaré presente comentando partidos. Tengo algunas cosas especiales planeadas, así que por favor seguid emocionados aún. Sabéis que estaré allí y espero veros a todos los fans", añadió Kyrgios.