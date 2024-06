Confirmada la primera finalista del Roland Garros 2024

A un paso de su cuarto Roland Garros: la polaca Iga Swiatek, número 1 mundial, se impuso sin complicaciones en su semifinal ante la estadounidense Coco Gauff (3ª) por 6-2 y 6-4, este jueves, y el sábado buscará coronarse de nuevo en la tierra batida de París.

Después de llevarse esta 'final anticipada', Swiatek será clarísima favorita en el último partido, que disputará contra una de las jugadoras revelación de esta edición, la italiana Jasmine Paolini (15ª del mundo) o la rusa de 17 años Mirra Andreeva (38ª).

Swiatek se siente en casa en París. Siempre que llegó a la final (2020, 2022, 2023) consiguió luego llevarse el trofeo y acaricia de nuevo el objetivo. Sería su quinto título del Grand Slam ya que además fue campeona en el Abierto de Estados Unidos en 2022.

Vea también: Novak Djokovic se retiró de Roland Garros ¿Por qué?

Cerraría así una gira europea sobre tierra de ensueño, en la que ganó en los WTA 1000 de Madrid y Roma. Si es también la campeona en Roland Garros cerrará un 'triplete' que nadie consigue desde la mítica Serena Williams en 2013.

Para Gauff (20 años), campeona del US Open en 2023 y que al término del torneo parisino subirá del número 3 al 2 en el ranking mundial, no hubo milagro ante una jugadora que se le da especialmente mal y con la que ha perdido ahora en once de sus doce enfrentamientos.

Le puede interesar: Roland Garros: Djokovic, Zverev y Medvedev clasificaron sin problemas

Uno de los reveses previos había sido en la final de Roland Garros en 2022. Entonces, la polaca solo le permitió ganar cuatro juegos (6-1, 6-3). Esta vez Gauff se llevó seis, pero cayó igualmente en dos sets y sin tener grandes opciones en un partido de sentido único.