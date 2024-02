Nueva jornada de la Copa Davis en Colombia, que se disputa en el Club Bellavista de Colsubsidio al norte de la ciudad de Bogotá. Un sábado 3 de febrero que tendrá una fecha especial para el tenis colombiano, en busca de mejorar el camino, que no inició como se esperaba el viernes con Nicolás Mejía, ni con Adriá Soriano.

Inicialmente, se enfrentaron Nicolás Mejía contra Chris Rodesch en un durísimo partido para la raqueta número 1 del equipo Colombia contra el segundo de Luxemburgo. Mejía cayó en dos sets, 6-7 y 3-6. Aunque la historia empezó mal para Nicolás, en el primer set logró forzar el tie -break y lo perdió.

Lo mismo sucedió a segunda hora con el turno de Adriá Soriano enfrentando a Alex Knaff, y la historia no dejó de ser igual a la de la primera hora. Una caída dura de Soriano, dejando en el limbo la clasificación. Soriano luchó contra Knaff en un duro encuentro que tuvo tres sets, dado que el colombiano ganó el segundo, pero no pudo quedarse con la victoria y sumar puntos.

La jornada decisiva será el sábado 3 de febrero en dobles en primera instancia, que tendrá como protagonistas a Nicolás Barrientos haciendo pareja con Cristian Rodríguez, enfrentando a Alex Knaff y Chris Rodesch. De caer en dicho partido, no habrá necesidad de jugar el encuentro entre Nicolás Mejía vs Knaff y Adriá Soriano vs Rodesch para buscar la definición. De perder, descenderán al Grupo Mundial 2.

Set 3:

13:30 Error de Luxemburgo en la respuesta a una volea. Quedó la pelota en la malla y Colombia ganó | 6-1

13:26 Un Deuce largo fue para Colombia que sacará para ganar el juego | 5-1

13:17 Colombia encaminó el set | 4-1

13:12 Luxemburgo ganó su primer Game | 3-1

13:09 Colombia sigue encaminado en el tercer set | 3-0

13:04 En un largo Deuce, Colombia se quedó con el segundo Game | 2-0

12:56 Colombia se quedó con el primer Game del tercer set | 1-0

Set 2:

12:46 Por errores propios de Colombia, Luxemburgo se quedó con el tie-break y el segundo set | 6-7

12:41 Gran saque y ace de Colombia para forzar el tie-break | 6-6

12:36 De nuevo, Luxemburgo se va arriba en el set | 5-6

12:32 No pierde la cabeza Colombia y emparejó el set | 5-5

12:27 Se pone arriba por primera vez en el set Luxemburgo | 4-5

12:23 Luxemburgo le mete presión a Colombia | 4-4

12:17 Luxemburgo no quiere bajar el ritmo y apretó el set | 4-3

12:14 Nuevo ace de Cristian Rodríguez para encaminar el set | 4-2

12:09 Luxemburgo respetó el servicio y se quedó con el Game | 3-2

12:07 Gran respuesta de Cristian Rodríguez para quedarse con un nuevo Game | 3-1

12:03 Luxemburgo forzó errores de Colombia y se quedó con el Game | 2-1

12:01 Se siguen adelantando Colombia en el que puede ser un definitivo set | 2-0

11:58 Colombia arrancó de la mejor manera el segundo set | 1-0

Set 1:

11:50 Excelente devolución de Cristian Rodríguez para quedarse con el primer set | 6-3

11:46 Colombia se vuelve a adelantar por una gran respuesta de Cristian Rodríguez | 5-3

11:42 Vuelve a tomar la delantera Colombia | 4-3

11:38 Partido muy parejo en Bogotá. Luxemburgo empató | 3-3

11:34 Rompe la paridad Nicolás Barrientos y Colombia ganó el Game | 3-2

11:32 Empató en Games Luxemburgo | 2-2

11:27 En otro Deuce, esta vez Colombia se quedó con el Game | 2-1

11:21 - Luxemburgo emparejó el Game en un largo Deuce | 1-1

11:13 - Colombia ganó el primer game con un inspirado Cristian Rodríguez | 1-0