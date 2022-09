Juan Martín del Potro, uno de los deportistas más importantes en la historia del tenis, vive un momento muy difícil de su vida, en el que se ha visto afectado por las condiciones de salud que lo obligaron a salir de las canchas de la forma menos pensada.

A través de una entrevista para La Nación, el argentino confesó que "hoy sólo puedo caminar, no corro ni en la cinta, soy incapaz de subir las escaleras sin dolor, ni siquiera puedo conducir mucho tiempo sin tener que detenerme a estirar las piernas por el dolor".

"Esta es mi realidad, es muy dura, muy triste, pero sigo buscando la manera de mejorar. Mi nuevo desafío es cómo tratar de procesar todo, asimilar lo que me toca y cómo me levanto todos los días para vivir lo mejor posible" añadió.

Por otro lado, comentó todos los esfuerzo que hace por sentirse mejor: "Hace poco fui a Suiza a ver a otro médico, empecé un nuevo tratamiento, uno que me recomendaron varios tenistas profesionales, pero hasta ahora no he tenido ni un solo resultado positivo".

"Es muy duro que es esa sensación después de cada intento, ya sea un tratamiento o una cirugía. La frustración que puedo sentir cuando las cosas no funcionan es difícil de explicar. Me engaño a mí mismo, tengo fe en cada nuevo tratamiento que pruebo, pero cada vez que éste falla supone un golpe muy duro".

Finalmente, dio a conocer que no puede "aceptar psicológicamente una vida sin el tenis. Cuando hablo con otros deportistas que ya no están activos me dicen: 'Bueno, me tomé los últimos dos años de mi carrera, el último año, me preparé de esta manera o de otra'. Yo lo estoy haciendo ahora".

"Yo era el número 3 del mundo, hasta que de repente me rompí las rodillas y aquí estoy, sin nada" agregó del Potro, quien en febrero en el ATP 250 de Buenos Aires tuvo que dejar a un lado la raqueta que tantas victorias le dio.