Del Potro habla de por qué piensa en dejar el tenis profesional

Previo a lo que será el inicio del cuadro principal del Argentina Open, el tenista Juan Martín del Potro aseguró que su carrera está llegando a su final debido a la cantidad de lesiones que lo han mantenido fuera de las canchas.

Lea también: Hijo de Juan Pablo Montoya, Sebastián, ganó su segunda carrera del Campeonato Asiático

Entre lágrimas el deportista aseguró que quizá esta más que una bienvenida tras un tiempo fuera, sea el momento para confirmar que su cuerpo no da más y que quizás debe estar ya contemplando su retiro oficial de la competencia de élite.

“Vengo viviendo una pesadilla con la rodilla, vengo haciendo demasiado esfuerzo para seguir adelante. Tal vez sea una despedida más que una vuelta, nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando y no encontraba mejor torneo que este para poder hacerlo”, dijo el deportista.

Juan Martín entregó detalles de lo que han sido estos años de muchas complicaciones físicas y que su sueño ahora es poder vivir tranquilo y sin la precisión del regreso a la canchas con un panorama mucho más claro de su estado de salud.

"Hace dos años y medio que duermo con dolor. Quiero vivir como una persona de 33 años, sin dolores", dijo en conferencia de prensa el tenista.

Se debut en el torneo Argentino será el martes 8 de febrero enfrentando a un viejo amigo del equipo de Copa Davis, Delbonis, y el mismo tenista aseguró que espera hacer lo mejor en la cancha en medio de sus complicaciones físicas.

“Ojalá que tenga un lindo día el martes. Me tocó jugar con un amigo (Federico Delbonis), no podía pedir otro rival para jugar que no sea Fede porque juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas tenísticas y posiblemente el martes sea otro de los días inolvidables en mi vida. Que esté él me pone contento”, explicó Juan Martín.

Le puede interesar: Colombia, eliminada la Copa América de Futsal tras perder con Paraguay

Sin descartar su participación en el torneo de Rio de Janeiro, el de Argentina y Brasil serían entonces los últimos torneos que enfrentaría como profesional esperando que su rodilla le permita llegar lo más lejos posible.