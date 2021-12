Djokovic no estará presente con Serbia en la Copa ATP

El número uno del mundo, Novak Djokovic, no jugará la Copa ATP y anunciará la próxima semana su decisión definitiva sobre su participación en el Abierto de Australia, según el diario serbio 'Blic Sport'.



El tenista, actualmente instalado en Belgrado, no viajará a Sydney para la competición por equipos que comenzará el próximo 1 de enero y que enfrenta a Serbia con España, Chile y Noruega, apunta el medio que cita fuentes próximas al jugador.

Le puede interesar: Djokovic sigue en la cima de la nueva ola del tenis



"Novak no acudirá a la Copa ATP en un 99 por ciento. Está entrenando en Belgrado pero ha decidido no jugar este torneo", indica el medio, que anuncia que el conjunto serbio jugará en Sydney con Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Matej Sabanov, Nikola Cacic y Nikola Milojevic.



Aunque el Abierto de Australia cuenta con su presencia, Novak Djokovic aún no ha anunciado su participación en el primer Grand Slam de la temporada que arranca el 17 de enero. Hará pública su decisión definitiva antes del 1 de enero.

Vea también: Djokovic no se arrepiente de nada en el 2021 y evita confirmar su presencia en Australia



Djokovic se encuentra en Belgrado para cumplir compromisos previstos de su Fundación y donde se entrena además de disfrutar de las fiestas navideñas con su mujer, sus hijos y el resto de la familia.