Djokovic va por la defensa al título y pasa a semifinales del Masters 1000 de París

El serbio Novak Djokovic cedió solo tres juegos en su nítida victoria ante el joven italiano Lorenzo Musetti (n.23) por 6-0 y 6-3 y se citará en las semifinales del Masters de París-Bercy, del que es vigente campeón, a Stefanos Tsitsipas o Tommy Paul.



Con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y Rafa Nadal ya eliminados, el serbio se perfila como el gran favorito para levantar su séptimo París-Bercy.

Ante Musetti, de 20 años, "Djoko", de 35, se sirvió de su buen posicionamiento en la pista para controlar el ritmo del partido y provocar los errores de su rival en un partido que duró 1 hora y 14 minutos.



El serbio, que vive una extraña temporada por las ausencias en varios torneos por no estar vacunado contra el covid, no pierde un partido desde que cayó en mayo pasado en el Roland Garros ante Rafa Nadal.



El de Belgrado tiene en su haber 36 triunfos por solo 6 derrotas durante 2022. Con la clasificación de hoy, logra 74 presencias en unas semis de un Masters 1.000, a solo dos del récord de Nadal (76).



"Me preparé bien antes del partido, sabía la táctica que debía plantear, él (Musetti) es un joven con mucho talento, tiene grandes golpes de revés, de derecha, había que ser agresivo", declaró Djokovic, a pie de pista.



"Soy un poco perfeccionista, esa mentalidad me ha dado mucho éxito", añadió.

El partido ante Musetti fue un monólogo del serbio, sobre todo en el primer set (6-0). En el segundo, el italiano consiguió romper el saque al serbio en el tercer juego.



La grada, en la que estaba el portero italiano del PSG Gigi Donnarumma, se animó. El entusiasmo duró muy poco, porque el ganador de 21 grandes devolvió la rotura enseguida.



Es la tercera vez que el prometedor jugador transalpino se mide al serbio. Las tres se saldaron con otras tantas derrotas. El relevo generacional aún debe esperar.