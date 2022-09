Federer halaga a Alcaraz y lamenta no haber jugado contra él: "Es una pena"

El suizo Roger Federer afirmó que es una pena que nunca vaya a poder jugar un partido oficial contra Carlos Alcaraz, uno de los sueños del murciano, y apuntó que ha seguido muy de cerca los éxitos del español en el Abierto de Estados Unidos.

Federer se despedirá este viernes del tenis profesional en un partido de dobles en la Laver Cup, después de anunciar su retirada la semana pasada. El helvético realizó este miércoles una rueda de prensa en el O2, sede del torneo, para detallar su adiós y le dedicó unas palabras al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, que aseguró que Federer es uno de los ídolos de su infancia y que le hubiera gustado jugar un partido oficial contra él.

Vea también: Wout van Aert definió en cuál equipo correrá la próxima temporada

"Es una pena que no pueda jugar nunca contra él. He visto lo que ha hecho en el US Open, ha sido fantástico. Siempre he dicho que va a haber nuevas superestrellas en este deporte. El futuro del tenis es brillante. Hay gente que dice que no iba a ser lo mismo cuando Pete y Andre se retiraran, pero siempre va a haber gente que gane Grand Slams", dijo Federer.

El ganador de 20 Grand Slams recordó una anécdota con el español cuando entrenaron juntos en Wimbledon 2019, antes de que el suizo se enfrentara a Rafael Nadal en las semifinales del torneo.

La anécdota de Roger Federer con Carlos Alcaraz

"Tengo una anécdota graciosa con Carlos, en Wimbledon, cuando entrenamos juntos. Fue un buen entreno. Recuerdo que Juan Carlos (Ferrero) estaba muy contento de verle entrenar bien, porque era su chico. Muchas veces después de entrenar con alguien vuelves a entrenar con él porque es fácil volver a llamar a esa persona y preguntarle si quieres hacerlo de nuevo. Así que les llamé dos días después".

Le puede interesar: [Video] "Estoy muy contento": Nairo y su alegría por representar a Colombia en el Mundial de Ruta

"Pero me equivoqué y dije que quería entrenar con Juan Carlos, no con Carlos. Llegué tarde, pero la práctica con Ferrero fue genial, no falló una bola. Podría seguir en el circuito", manifestó.