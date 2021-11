“Han sido jornadas intensas”: Nicolás Mejía del equipo colombiano de Copa Davis

El tenista colombiano Nicolás Mejía habló de lo que han sido estos primeros días de entrenamiento con el equipo completo de nuestro país que estará en la fase final de la Copa Davis 2021 ante Estados Unidos e Italia.

El jugador, quien recibió su primer llamado a un equipo colombiano que juega una fase final de Copa Davis, contó detalles de estos días de trabajo con todo el grupo de citados por el capitán Alejandro Falla y explicó en qué han enfatizado los trabajos.

“Han sido unas jornadas de entrenamiento bastante intenso, es bastante lenta la cancha, yo creo que eso nos favorece a nosotros para poder jugar un buen tenis. La verdad que poco a poco nos vamos aclimatando mejor, vamos cogiéndole el tiro a las canchas”, dijo el deportista.

El deportista también explicó lo que significa para él poder estar vistiendo los colores de nuestro país en este evento tan importante y dijo que buscará el mejor resultado para los partidos esperando los rivales de la primera confrontación.

“Muy contento de estar acá, de poder tener esta bandera y de representarla con todo el amor del mundo que es espectacular y bueno ya contando los días y aprovechando estas jornadas para ultimar los detalles”, explicó Mejía.

Nicolás Mejía, quien estuvo en el equipo de Colombia en la serie de repechaje del Grupo Mundial de Copa Davis ante Argentina, aseguró que han sido tres años de mucho aprendizaje y que hoy tiene muchas más experiencia para estos duelos.

“Creo que soy un jugador muy diferente, esa vez que fui estaba terminando la categoría Junior, claramente no tenía nada de experiencia en el circuito profesional y hasta ahora me estaba sumergiendo en esta nueva vida. Creo que hoy en día me siento que he crecido mucho más como jugador, que tengo un proceso importante, he llegado a estar entre los 275 mejores del mundo, así que creo que llego con buen rodaje”, finalizó Mejía.

Los dirigidos por Alejandro Falla completan dos días de entrenamiento en las canchas de Turín que se están prestando para el juego de los colombianos, en medio de su preparación para los duelos de esta primera ronda.

Colombia integra el Grupo E junto a Italia y Estados Unido. El debut oficial será el sábado 27 de noviembre enfrentando al equipo italiano en partidos programados no antes de las 10:00 a. m. (hora colombiana).