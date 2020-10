El tenista Juan Sebastián Cabal anunció que, tras la última prueba de Covid-19, salio positivo, por lo cual entró en cuarentena, irrumpiendo de esta forma con el calendario planeado para el remate de temporada en suelo europeo. La raqueta colombiana afirmó que su compañero Robert Farah resultó negativo.

"Quería contarles que a pesar de todos los cuidados que hemos tenido y las recomendaciones que nos han dado, y varias pruebas que hemos hecho durante todos estos meses de gira, anoche di positivo para Covid-19. Ya me he aislado, ya estoy haciendo la cuarentena para evitar contagiar a alguien. He tomado todos los cuidados correspondientes. Afortunadamente, Robert (Farah) lado negativo. Así que seguiremos cuidándonos, haciendo todo lo que toca hacer para sacar esto adelante. Ya les estaré contando que va pasando", dijo el propio Cabal en una de las historias a través de su cuenta de Instagram.

De esta forma, Cabal hace una pausa en su temporada europea, luego de haber quedado subcampeón del dobles en el ATP de Cerdeña en Italia. Tanto él como su compañero Robert Farah retomaron la actividad en agosto pasado, tras varios meses confinados en Colombia. En el US Open su participación no fue la mejor. Posteriormente viajaron a Europa para preparar Roland Garros, pero quedaron estacionados en semifinales.