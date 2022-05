"Jugar a ganar es mi esencia": Alcaraz superó a Nadal y ya desafía a Djokovic

"Jugar a ganar es mi esencia", afirmó Carlos Alcaraz tras derrotar este viernes a Rafael Nadal en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, una filosofía que, aseguró, continuará aplicando en la semifinal del sábado ante el serbio Novak Djokovic, número uno mundial.

"Nadal y Djokovic tienen juegos diferentes, pero en cuanto a emoción va a ser igual. Voy a intentar salir sin pensar que es el número uno. Jugar a ganar es mi esencia y voy a luchar hasta la última bola", dijo un Alcaraz sonriente y tranquilo tras su victoria por 2-6, 6-1 y 6-3.

El serbio "es uno de los mejores de la historia y todo lo que ha conseguido es admirable, pero yo", destacó, "ya estoy ahí".

"Es la primera vez contra él, pero no en un gran estadio o en unas semifinales de un Masters 1.000. Sé que habrá nervios, pero sé que voy a tener una oportunidad. El entrenamiento de esta semana (con Djokovic) me ayuda a saber cómo encarar el partido", afirmó.

Alcaraz admitió que este viernes es "uno de los mejores días" de su vida, de esos que no va a olvidar. Y no vio a Nadal cansado, dijo, sino "al cien por cien".

"He sentido mucha emoción, pocos jugadores pueden decir que han ganado a 'Rafa' en tierra y soy afortunado de ser uno de ellos", aseguró Alcaraz, noveno jugador del mundo, un día después de cumplir 19 años.

El tenista murciano admitió que la torcedura de tobillo que se produjo en el segundo set le perjudicó mas mental que físicamente.

"Me molestaba al jugar, pero eso no era razón para hacer el segundo set que he hecho. Estaba pensando en el tobillo, e ir al baño (en el cambio de set) me ha ayudado. He pensado que, si no me iba a retirar, debía pensar en jugar, no en el tobillo. Eso es lo que me ha ayudado a tirar para arriba en el tercero, para salir a gran nivel y remontar", relató.

Alcaraz dijo que él y su equipo están "poniendo todo en la sartén para recuperar el tobillo para mañana y estar al 200 por cien".