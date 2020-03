Las increíbles condiciones en las que Tsitsipas jugó la serie de Copa Davis

La Copa Davis y su nuevo formato dan para todo tipo de enfrentamientos y la situción vivida por Grecia fue el reflejo de esto. El equipo encabezado por Stefanos Tsitsipas, actual número seis del mundo en la clasificación de la ATP, se enfrentó a Filipinas, un país de poca trayectoria tenística a nivel mundial y cuyo jugador mejor ubicado a nivel mundial está en la posición 1421 del ranking.

Sin embargo, no fue contra el mejor singlista de Filipinas contra el que debutó Stefanos, fue contra la segunda raqueta del país asiático, lo que le significó enfrentarse a Alberto Lim, un jugador con el que ya se había enfrentado en la categoría junior y al que esta vez venció con facilidad, aprovechando su gran nivel, esa potencia que ha demostrado en el último tiempo y toda la experiencia adquirida en el último tiempo.

Tsitsipas se quedó con el primer partido por marcador de 6-2 / 6-1, encuentro en el que impuso condiciones frente a un Lim que, en la actualidad, no tiene ranking a nivel mundial y que lo recibió en un estadio poco común, pues Filipinas no es un país de tenis y, por lo tanto, tiene instalaciones precarias a diferencia de las que se pueden encontrar en varios países europeos, entre ellos Grecia.

World No. 6 Stefanos Tsitsipas of Greece wins the first singles match against PH bet AJ Lim, 6-2, 6-1. @DavisCup @TheManilaTimes pic.twitter.com/wFqvBG24uy

Más allá de esto, Grecia ya suma dos puntos ganados y va por una serie rápida que se resuelva en tres partidos, mientras que a Stefanos todavía no se le olvida su derrota en 2016 frente a Lim y fue claro cuando le preguntaron por el partido. "Estoy muy feliz, finalmente pude ganarle, puedo decir que estoy ansioso por enfrentarlo otra vez porque mi meta es superarlo en el historial", afirmó entre risas.

Asked Stefanos Tsitsipas how he feels about getting even with AJ Lim, who beat him in the juniors back in 2016.



This is his reaction 🥺#DavisCup pic.twitter.com/0WEi0UgoiU