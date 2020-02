Los momentos que marcaron la carrera de la rusa Maria Sharapova

Aunque tras su eliminación en la primera ronda del Abierto de Australia ya se especulaba con la posibilidad del retiro de Maria Sharapova, este miércoles la rusa hizo reales dichos rumores y confirmó su despedida del tenis profesional, en el que compitió desde 2002, fue número uno del mundo por varias semanas y en el que alcanzó más de 30 títulos profesionales, con un total de cinco torneos de 'Grand Slam'.

Su carrera, que estuvo marcada por los éxitos, las caídas por un caso de dóping positivo y las lesiones, que le impidieron continuar compitiendo al más alto nivel, concluye con un puesto 373 en la clasificación de la WTA, lugar bastante bajo para una atleta llena de talento y que tuvo años brillantes en los que supo erigirse como la nueva sensación del tenis mundial y en los que consiguió los cuatro títulos de los certámenes grandes a lo largo del año.

Bajo este panorama, estos fueron los momentos que marcaron la carrera de Maria Sharapova.

2002 - Primeros eventos a nivel WTA en el cuadro principal: tras recibir dos 'Wild Cards' hizo parte de Indian Wells y del Abierto de Japón.

2003 - Dos triunfos en el máximo circuito femenino del tenis mundial: ganó el Abierto de Japón y consiguió el título en Québec City.

2004 - Primer Top 10 en el ranking mundial y primer título de Grand Slam: Maria Sharapova ya era una sensación en el tenis mundial, a solo dos años de su debut. Durante la temporada 04, la rusa ganó su primer título de Grand Slam, luego de conseguir el triunfo en Wimbledon al vencer a Serena Williams. Esto le permitió llegar al lugar número 4 del ranking WTA y mantenerse en el Top 10 hasta fin de año.

2005 - Primer número uno del mundo: en una temporada en la que ganó tres títulos WTA, la rusa alcanzó el número uno del tenis mundial en la semana del 22 de agosto.

2006 - Segundo título de Grand Slam: aunque terminó la temporada en el segundo lugar del ranking WTA, Maria ganó su segundo título grande de la carrera, se quedó con el US Open tras vencer a Justine Henin.

2008 - Tercer título de Grand Slam: nuevamente terminó la temporada en el top 10 del ranking mundial de la WTA, pero más allá de esto ganó el tercer título de Grand Slam de su carrera, quedándose con la victoria en el Australian Open al vencer a la serbia Ana Ivanovic. Fue número uno del mundo por unas semanas.

2009 - Primera cirugía de su hombro derecho: estuvo fuera de las canchas por nueve meses, alcanzó a salir del top 100 de la WTA y estuvo inactiva hasta abril de ese año, perdiéndose los primeros eventos del año.

2012 - Recuperación definitiva, número uno del mundo y Grand Slam completo: en un altísimo nivel tenístico, Maria alcanzó el título de Roland Garros y completó el 'Grand Slam' (victoria en las cuatro grandes competencias), recuperó el número uno del mundo por cuatro semanas y se convirtió en la sexta jugadora en la historia de la 'Era Abierta' en conseguir los cuatro certámenes más importantes del año.

2013 - Más problemas con el hombro derecho: aunque la temporada no fue mala, Sharapova se perdió el final del año por una nueva lesión en su hombro derecho, situación que la dejó afuera del U S Open, Tokio, Beijing y las WTA Finals.

2014 - Quinto título de Grand Slam: volvió a ganar Roland Garros tras vencer a Simona Halep en la final del torneo francés. Otra gran temporada en la que alcanzó cuatro títulos de la WTA.

2016 - Dóping positivo por meldonium, el golpe más duro de su carrera: la Agencia Mundial Antidopaje encontró rastros de meldonium en su sangre, una sustancia que ingería a través de un medicamento popularmente comercializado en Letonia como Mildronate y que le ocasionó una sanción de dos años de la actividad profesional.

2017 - Regreso al circuito profesional: el trabajo de sus abogados le permitió regresar 18 meses después de su sanción y ganar el título número 36 de su carrera en la WTA.

2018 - Problemas de lesiones y un ranking dentro del Top 30: un año complicado pero que supo manejar de la mejor manera y ascender algunos puestos pese a los múltiples problemas.

2019 - Empieza el retiro: Maria no superó la primera ronda en dos de los tres torneos 'Grand Slam' que disputó. Llegó a octavos de Australia, no jugó en Roland Garros por lesión y se fue en el primer partido de Wimbledon y del US Open.

2020 - 'Adiós' al tenis profesional: su eliminación en la primera ronda del Abierto de Australia frente a la croata Donna Vekic hizo presagiar su despedida, situación que se confirmó el 26 de febrero, casi un mes después de su último partido.