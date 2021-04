María Camila Osorio analiza su paso a la final de la Copa Colsanitas: "Lo mental ha sido clave"

María Camila Osorio venció en las semifinales a la francesa Harmony Tan con parciales de 6-1 y 6-2 y ahora, con 19 años, jugará su primera final WTA este domingo ante la eslovenia Tamara Zidansek.

La colombiana sueña con igualar lo que hicieron las demás 'cafeteras' Fabiola Zuluaga y Mariana Duque, que consiguieron llevarse este título. Pero antes que nada les agradece a todos por el apoyo que para ella ha sido clave en llegar a esta instancia.

Puede ver: Histórico: María Camila Osorio llega a su primera final de la Copa Colsanitas

"Muchas gracias, la verdad estoy muy emocionada, muy feliz por haber llegado a la final. Era un sueño que tenía y estar ahora ahí, saber que voy a jugarla, es un sueño increíble. Mi primera final WTA, significa algo muy grande para mí. Han sido meses muy difíciles por el tema de la pandemia, resultados no tan buenos; con esta final la verdad que... tengo muchos sentimientos... ahorita estoy muy emocionada, agradecida con Dios", dijo alegre la joven deportista.

Con todas las ganas por hacer historia, Osorio resaltó que el entrenamiento mental, el manejar las emociones, es muy importante en estos torneos y ello lo ha venido aprendiendo poco a poco.

"La parte mental ha sido clave, mantenerme tranquila, serena. He estado tratando de controlar mis emociones lo más posible porque por los nervios uno se puede desconcentrar. Creo que he sabido manejar todo durante esta semana; he tenido mucha paciencia y creo que eso ha sido la clave para estar en esta final", indicó.

Finalmente, la cucuteña analizó cómo sería la final ante la fuerte eslovena Tamara Zidansek, quien se encuentra en la posición 56 del ránking WTA con dos coronas ganadas en la categoría.

Lea también: La Copa Colsanitas está en su recta final; estas son las cuatro semifinalistas

"De hecho he entrenado con ella en estos días, nunca nos hemos enfrentado y en realidad no la he visto jugar estos días. Sé que va a ser un partido bien difícil, pero esperemos y que sea lo que Dios quiera", analizó la tenista.

Por último, María Camila Osorio reiteró su agradecimiento y envió un saludo a todos los que la han apoyado en redes sociales. "Gracias a todos por el apoyo. Me ha servido muchísimo", concluyó.