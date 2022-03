Medvedev corre peligro de perderse Wimbledon

El ruso Daniil Medvedev corre peligro de perderse el próximo torneo de Wimbledon ya que el Gobierno británico y el All England Club se encuentran en conversaciones para vetar a los tenistas rusos y bielorrusos si estos no demuestran su rechazo a Vladímir Putin.



Medvedev es el actual número uno del mundo, aunque perderá este honor en favor de Novak Djokovic, durante, al menos, las dos próximas semanas tras caer en la tercera ronda de Indian Wells. Si el de Moscú alcanza las semifinales del próximo Masters 1.000 de Miami, lo recuperará.



Sin embargo, la mejor raqueta del mundo podría no participar en Wimbledon si el All England Club y el Gobierno no llegan a un acuerdo para permitir la participación, bajo una bandera neutral, de los deportistas rusos y bielorrusos.



"Este es un tema muy importante porque muchos países no permiten a los representantes de Rusia competir. Sin embargo, en deportes individuales esto es más complejo", dijo Nigel Huddleston, ministro de cultura del Reino Unido.



"Absolutamente nadie bajo la bandera de Rusia debería poder competir. Muchos jugadores tienen varias nacionalidades y seguro que están dispuestos a competir con algunas de ellas o bajo una bandera neutral, pero tenemos que ir más allá. Necesitamos asegurarnos de que no apoyan a Putin y estamos considerando ciertos requisitos", añadió Huddleston.



Medvedev no sería el único afectado por esta medida y es que entre los treinta primeros del ránking ATP hay otros tres rusos además de él: Andrey Rublev (7), Aslan Karatsev (22) y Karen Khachanov (26).



En cuanto a la WTA, entre las mejores del mundo están las bielorrusa Aryna Sabalenka, tercera del mundo, y Victoria Azarenka (15), además de las rusas Anastasia Pavlyuchenkova (14) y Veronika Kudermetova (24).