Buscan su tercer grand slam: Cabal y Farah avanzaron a semifinales de Roland Garros

Los tenistas colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal lograron avanzar a semifinales del Roland Garros tras superar a la dupla conformado por Frederik Nielsen y Tim Puetz con parciales de 6-7, 6-4 y 7-6 tras dos horas de partido.

En el primer set, las dos parejas comenzaron ganando el punto de su saque hasta llegar al 5-5 iguales. Vino el turno para Juan Sebastián Cabal con su saque y lastimosamente la dupla rival logró quebrar el servicio del colombiano y ponerse en ventaja.

Por fortuna, en el siguiente game los colombianos lograron quebrar también el servicio de sus rivales y se fueron a ‘tie-briek’ . No obstante, este set que se lo llevaron Nielsen- Puetz con un resultado de 7 (12)- 6 (10).

Para el segundo set, los colombianos estuvieron mucho más concentrados en el partido y cuando el juego iba 3-3 con saque para los rivales, Cabal y Farah quebraron el servicio y se pusieron en ventaja 4-3.

Al final, los colombianos ganaron el set con un resultado de 6-4 e igualaron el global pensando en la clasificación a semifinales de este Roland Garros.

Para el tercer set, apareció nuevamente un quiebre de los sudamericanos en el inicio de esta manga, pero que no lograron mantener; después sus rivales hicieron lo mismo e igualaron a tres los games de este juego.

Finalmente, este set se definió con un ‘tie-briek’ y los colombianos lograron quedarse con la victoria tras un resultado de 7 (9)- 6 (7) y para acomodarse en las semifinales de Roland Garros, último Grand Slam de la temporada.

En la ronda de semifinales, los colombianos estarán enfrentando a la dupla conformada por Mate Pavić y Bruno Soares que son bastante familiares a los colombianos después de varios enfrentamientos en el circuito.