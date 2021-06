Cabal y Farah quieren conquistar París: "Una buena oportunidad de ganar"

Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal están a un paso de jugar juntos su primera final de Roland Garros, clasificados para semifinales e ilusionados con un torneo que falta en sus vitrinas.



"Sebas ya tiene una final [lo logró en 2011 junto al argentino Eduardo Schwank], y a mi me encantaría para poder decir que he estado en la final de los cuatro Grand Slams", dijo Farah tras derrotar en cuartos a la pareja formada por el alemán Kevin Krawietz y el rumano Horia Tecau, 6-2, 6-7 (3) y 7-5.



Y es que, pese a su exitosa carrera de doblistas, la arcilla de París se les escapa. Como pareja su participación en Roland Garros reúne ya tres experiencias en semifinales, todas con final amargo.

En 2017, la pareja estadounidense Harrison-Venus les apeó en tres sets (4-6, 6-4, 6-3); en 2019 fueron los franceses Chardy-Martin en dos (7-5 y 6-4); y el año pasado el croata Pavic y el brasileño Soares les dejaron de nuevo a las puertas de la final (7-6 y 7-5).



Ahora Farah y Cabal se enfrentarán en semifinales a la pareja francesa formada por Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert, que se deshizo en dos sets del serbio Nikola Cacic y del bosnio Tomislav Brkic (7-6, 6-1).



Farah, el único que compareció ante la prensa tras el triunfo, puesto que Cabal debía jugar el duelo de semifinales de mixtos junto a la mexicana Giuliana Olmos, explicó que buena parte del secreto de su éxito ha sido al hecho de poder visitar a sus familias.



"Con todas las restricciones de vuelo, hacía mucho que podíamos volver a casa. Hicimos Rotterdam (principios de marzo 2021), Doha, Dubai, Miami, Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma (mediados de mayo) sin parar. Cuando acumulas tanto tiempo sin estar con los tuyos es muy duro sacar tu mejor versión", contó Farah.



Los dos últimos torneos de la pareja número 2 del ránking ATP no habían sido muy buenos. Fueron eliminados en el primer partido tanto en el Masters 1.000 de Roma como en el de Madrid, y para Farah el motivo de estos resultados estaba en las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia.



Sin embargo, entre Roma y París pudieron ver a sus familiares y el de Bogotá explicó que con ello han notado una energía renovada: "Lo notas desde el primer día, que uno está más fresco. Así, al margen del nivel que tengas, te das una buena oportunidad de ganar".



Del partido de esta tarde ante uno de los vigentes campeones de Roland Garros, el alemán Kevin Krawietz, que en esta edición juega junto al rumano Tecau, Farah lo definió como un duelo "difícil" en el que ha ganado "el que más ha aguantado".



Todo se decidió en tercer set, que no empezó bien para los colombianos, al colocarse 3-1 abajo.

"Le dije a Sebas que cambiáramos la manera de hacer las devoluciones, que el que no restaba se pusiera en la red y funcionó. Pusimos el 4 iguales, se nos subió el momento a nosotros y ganamos el partido", relató Farah.



Con la victoria, es la segunda vez que los cafeteros derrotan a Krawietz-Tecau, después de hacerlo en la final de Barcelona por 6-4 y 6-4, que junto al Abierto de Dubai son sus dos únicas conquistas de este año.



Ganadores en 2019 de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos, finalistas el año anterior del Abierto de Australia, los colombianos tienen una espina clavada con París, donde nunca han disputado la final juntos.



Buscarán sacársela en dos días y optar a un nuevo Grand Slam para sus vitrinas.



En el otro lado del cuadro la semifinal la jugará la pareja española formada por Pablo Andújar y Pedro Martínez contra los kazajos Andrey Goluvev y Alexander Bublic.